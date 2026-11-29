瓯海发布 2026-11-29 15:06:19

11月27日，瓯海区委常委会召开扩大会议，第一时间传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。

11月27日，瓯海区委常委会召开扩大会议，第一时间传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话。

会议指出，市委十三届十一次全会对加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板作了全方位部署，把中央和省委的决策部署有效转化为温州的具体抓手和实践路径。要认真学习贯彻市委全会精神，树立“大抓党建、大抓作风、大抓落实”的工作导向，以高质量党建引领高质量发展，全力攻坚瓯海“一城五地”建设，为温州做强“一圈一极一中心”、推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板干出更多瓯海过硬实绩。

会议强调，要在巩固经济向好态势上干出过硬实绩。多措并举扩投资、促消费、拓市场、强实体，统筹打好全员招商、项目要素保障等组合拳，全力冲刺四季度、努力夺取全年红。要在培育新质动能上干出过硬实绩。坚持教育科技人才一体推进，以中国基因药谷、中国眼镜小镇、时尚智造小镇等平台为主阵地，加快推进工业空间、数智转型、雁阵企业“三大倍增”。要在提升城市品质上干出过硬实绩。深入践行人民城市理念，按照市委新一轮“强城行动”部署，一体推进“两城两园”开发建设，深化“一轴三区三片”建设，统筹推进城市更新、片区联动、交通畅联和精细管理，高水平规划布局“园博+”新业态。要在深化改革开放上干出过硬实绩。持续推动“牵一发动全身”重大改革，谋划迭代产业空间运营机制等“小切口、大撬动”改革；深化“双瓯”消费带建设，推动全球商品贸易港向高端化转型，努力成为具有影响力的商品贸易集散地。

会议强调，要在办好民生实事上干出过硬实绩。坚持在发展中保障和改善民生，系统推进青年发展、老年友好、儿童友好等全龄友好建设，深入实施主城教育提质升级、“健康中国 瓯海先行”等系列行动，把民生实事办到群众心坎上。要在擦亮文化名片上干出过硬实绩。大力推进“千年瓯韵 时尚潮城”建设，深挖“两山一水”文化内涵，擦亮青灯市集、梧田老街等文旅招牌，持续完善公共文化设施网络。要在生态环境优化上干出过硬实绩。持续开展美丽瓯海全域行动，深化污染防治、生态修复和城乡环境整治，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，抓好省委生态环境保护督察反馈问题整改，持续提升生态环境治理水平。要在治理效能提升上干出过硬实绩。深化平安瓯海、法治瓯海建设，统筹抓好社会治安、法治建设、安全生产、防灾减灾等各领域工作，确保社会大局和谐稳定。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会扩大会议学习贯彻市委十三届十一次全会精神

记者 黄冰娥、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com