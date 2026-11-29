乐清发布 2026-11-29 15:06:20

乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实上级决策部署，坚决克服侥幸心理、松劲心态，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细各项安全防范举措，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，全力守护人民群众生命财产安全。

11月24日，乐清市委召开专题会议研究安全生产工作。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实上级决策部署，坚决克服侥幸心理、松劲心态，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细各项安全防范举措，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，全力守护人民群众生命财产安全。

会议听取了乐清市安全生产工作情况汇报，研究部署下阶段重点任务。

‌会议指出，当前安全生产形势依旧严峻复杂，要清醒认识到安全生产工作的极端重要性，深刻汲取各地安全生产事故教训，继续保持如履薄冰、如临深渊的危机感，进一步树牢底线思维、极限思维，关口前移抓好各类风险隐患防范化解，切实以工作确定性应对风险的不确定性。

‌会议强调，要聚焦重点、靶向攻坚，分领域抓实安全生产专项整治，严格对标温州岁末年初“除患攻坚保平安”安全生产专项整治行动方案，紧盯8大重点领域，抓具体、抓细节，实打实化解一批重大风险隐患。要坚持问题导向，紧盯重大隐患、非法违法行为和重点难点问题，做到发现一处、整改一处、销号一处。要完善工作机制，迭代优化“3030”闭环管控机制，强化会商调度、闭环整改、挂图作战和部门属地协同，推动责任链条环环相扣、监管措施落地见效。要优化工作方法，强化系统思维，围绕“人机料法环”五要素系统排查风险，注重分领域、分时段、分区域精准施策，综合运用人防、物防、技防等手段，突出道路交通、消防安全、工矿、建筑施工、危化品、城市运行、涉海涉渔、旅游安全等重点领域，标本兼治提升本质安全水平。

会议要求，要压实党政属地责任，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”；压实部门监管责任，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”；压实企业主体责任，加大安全投入，常态化开展隐患自查自改，确保安全生产各项工作落地见效。要强化应急演练和基层基础，广泛发动群众参与，形成强大合力，以高水平安全护航高质量发展。

乐清市领导林益正、王金法、叶序锋、陈鹏、陈万钦、陈晓炬、郑济斌等参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委专题研究安全生产工作

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com