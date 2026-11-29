乐清发布 2026-11-29 15:06:20

11月24日，乐清市委常委会召开扩大会议，传达学习贯彻省委常委、温州市委书记张振丰在乐清调研讲话精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

11月24日，乐清市委常委会召开扩大会议，传达学习贯彻省委常委、温州市委书记张振丰在乐清调研讲话精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议，乐清市领导潘云夫、陈向东等参加会议。

‌会议指出，此次省委常委、温州市委书记张振丰来乐清调研，从对工业经济的宏观判断，到对电气产业支柱地位的充分肯定，再到对固态变压器产业三个发展优势的精准点明，既为乐清发展形势作出研判、指明方向，也明确了推进固态变压器产业发展的路线图和时间表。我们要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，深学细悟习近平总书记关于发展先进制造业的重要论述重要指示精神，深刻体会温州市委对乐清发展的关心厚爱，进一步坚定以固态变压器产业为突破口、推动电气产业再上台阶的信心和决心。

‌会议强调，要坚持目标导向、问题导向、创新思维、系统理念，坚定扛起“经济大县挑大梁”的责任担当，以等不起、慢不得的紧迫感攻坚突破、裂变发展，为温州加快打造具有国际竞争力的先进制造业基地贡献更强乐清力量。

全面梳理、系统谋划，做深做细产业发展规划。学习借鉴江苏、上海、深圳等先进地区经验，迭代完善专班推进体系，加快编制固态变压器产业发展规划，系统梳理产业链上下游关键环节，明确技术攻关、成果转化、市场拓展等重点任务。

建强平台、攻坚研发，全力抢占产业技术高点。依托“3+X”科创平台体系，联合龙头企业和上下游配套企业组建固态变压器创新联合体，构建“研发平台-中试平台-检测认证-数据共享”四位一体创新服务体系；加强专业人才引育，引进国际高层次人才和实用型人才。

内培外引、链群协同，持续抓好企业梯队培育。完善固态变压器企业库和招商项目清单，对内发挥龙头企业引领作用，牵引带动链上企业协同发展；对外瞄准产业链关键环节精准招引配套项目，加快形成“龙头引领、配套协同、集群集聚”的产业格局。

拓展场景、打响品牌，不断提升话语权影响力。加快编制重卡充电站布局规划，谋划建立固态变压器应用场景开放清单，以场景应用带动市场拓展、以示范项目打响区域品牌；支持企业参与国标、行标、团标等标准制定，提升产业知名度和辨识度。

强化保障、优化服务，全力构建一流产业生态。加大政策红利争取、重大科技项目申报、知识产权保护、企业纾困解难等工作力度，对优质项目、优质企业给予重点支持；引导产业基金对重点企业开展投资，加强投贷联动，推动金融活水更好赋能固态变压器产业发展。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会扩大会议传达贯彻省委常委、温州市委书记张振丰在乐调研讲话精神

记者 朱琼洁、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com