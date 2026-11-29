乐清发布 2026-11-29 15:06:20

11月25日，乐清市委书记戴旭强督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

11月25日，乐清市委书记戴旭强督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持一抓到底，深化标本兼治，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，持续推动全面从严治党向基层延伸，让群众真切体会到清风正气就在身边、幸福生活触手可及。

在柳市镇柳江村，戴旭强与村社干部面对面交流，详细了解农村集体“三资”管理情况。他强调，集体经济是社会主义公有制经济的重要组成部分，管好农村集体“三资”是维护群众切身利益、推进乡村全面振兴的必然要求。要切实增强做好农村集体“三资”管理工作的责任感和紧迫感，全面摸清集体资金、资源、资产底数；要从严规范农村集体“三资”管理，建立健全规章制度，强化监督约束机制，深化“三电一码”等数字化应用，加强业务培训指导，切实守护好村集体“钱袋子”；要因地制宜谋划集体资源资产盘活利用，不断壮大村集体经济，让发展成果真正惠及广大村民。

在城东街道社区卫生服务中心，戴旭强实地察看预防接种门诊、体检中心、中医馆等运行情况，并与相关人员座谈交流。他指出，人口结构变化给公共卫生、医疗服务等工作带来新挑战。要坚持“人民至上”，聚焦群众就医急难愁盼，与时俱进、守正创新，持续提升基层医疗卫生服务供给能力；要坚持系统谋划，突出问题导向，深入调查研究，细化任务清单，借鉴先进经验，试点先行、有序推进，推动优质医疗资源合理配置、基层健康服务提质增效；要强化要素保障，盘活整合现有资源，引导多元主体参与，汇聚合力推动乐清市卫生与健康事业高质量发展。

戴旭强强调，整治群众身边不正之风和腐败问题，是老百姓期盼的实事，是关系党的执政根基的大事。要提高政治站位，攻坚推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以实绩实效回应群众期盼、增进民生福祉。要紧盯重点领域，精准施策靶向攻坚，举一反三巩固成效，以“小切口”推动民生领域大治理。要压实工作责任，强化协同联动，健全常态长效监管机制，努力打造更多可复制可推广的标志性成果。

乐清市领导倪志超、陈鹏参加督导。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com