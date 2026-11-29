瑞安发布 2026-11-29 15:06:21

11月24日，瑞安市委书记李剑锋率队督导重点项目提速攻坚、“三万”行动及生态环保工作。

11月24日，瑞安市委书记李剑锋率队督导重点项目提速攻坚、“三万”行动及生态环保工作。他强调，要增强信心决心，聚力成势、乘势而上，找差距、找问题、找症结，以攻坚之势破难题、以实干之风抓落实，推动重点项目建设提速增效、“三万”行动落地见效，为经济社会高质量发展蓄势赋能。

李剑锋一行来到温州医科大学附属肿瘤医院一期工程项目现场，督导省“千项万亿”项目建设推进情况。该项目以建设质子治疗中心为重点，同步建设门诊、住院、医技和硼中子治疗区等，是全省首批获批质子治疗资质的医疗机构之一，建成后将填补浙南地区高端肿瘤放疗服务的空白。李剑锋希望参建各方严把进度关、质量关、安全关，高标准建设质子治疗中心等重大设施，打造经得起历史检验的精品工程、标杆工程。

在“千项万亿”项目瑞湖高速莘塍街道下山根点位，李剑锋详细了解项目进度、建设难点等情况。据悉，瑞湖高速总投资约189亿元，路线全长约37.2公里，目前总体工程进度已达63%。李剑锋指出，要加强政策协调与要素保障，科学制定施工计划，精准把握关键节点，同时要严把工程质量关、施工安全关，鼓励技术创新，提升项目科技含量与智能化水平。

在汀田街道瑞湖高速公路安置房现场，李剑锋实地督导“万亩盘活”行动做地储备出让工作进展。他指出，要充分发挥“万亩盘活”行动的牵引作用，加快做地储备和出让节奏，强化重大项目用地保障，推动存量土地提质增效，让有限的土地资源发挥更大效益。

“水田的地力如何提升？”在上望街道新桥头村SW12地块耕地功能恢复暨高标准农田建设项目现场，李剑锋督导“万亩整治”行动耕地功能恢复工作进展。他指出，耕地保护事关粮食安全，要把耕地恢复、良田提质作为民生攻坚工程，勇于探索创新，注重实干实效，健全耕地长效管护机制，共享耕地发展红利。

李剑锋赴上望街道督导河道生态环境保护工作。他指出，要坚持源头管控，深入排查溯源，严格实行雨污分流、清污分流、分质分流，确保废水全收集、全处理、稳定达标；要坚持长效管护，健全日常巡查、在线监测和问题闭环整改机制，坚决防止问题反弹回潮，以生态环境高水平保护支撑经济社会高质量发展。

瑞安市领导朱建芳、林朝进、陈伟锋等参加督导。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋督导重点项目提速攻坚、“三万”行动及生态环保工作：聚力攻坚克难 以实干实效推动高质量发展

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com