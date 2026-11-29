瑞安发布 2026-11-29 15:06:21

11月25日，“传承李毓蒙创新基因 助力瑞安智造商港建设”专题协商课题阶段成果交流会在瑞安市永嘉学派传习馆内举行。

11月25日，“传承李毓蒙创新基因 助力瑞安智造商港建设”专题协商课题阶段成果交流会在瑞安市永嘉学派传习馆内举行。瑞安市委书记李剑锋强调，传承李毓蒙创新基因，是深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求，省委、温州市委关于推动创新浙江、创新温州建设相关部署要求的具体行动，也是对永嘉学派和瑞安先贤敢于创新、经世致用、义利并举等优良传统的传承弘扬，要持续深挖精神内核、厚植创新沃土，推动创新瑞安全面成势。

会上，相关重点单位汇报专题协商课题成果及下步打算；企业家、学校代表结合自身实践作交流发言。

李剑锋对课题阶段性成果给予充分肯定。他指出，这份成果，既是协商民主赋能本土优秀文化传承的生动实践，也是活化百年实业文脉的中期答卷。课题推进到关键阶段，不能止步于出成果、办活动、造声势，要推动精神符号转化为发展动能，把文化热度沉淀为产业实效，真正让先贤精神扎根产业一线、融入城市发展肌理。

李剑锋强调，要把创新基因挖得更深。把握好承上与启下、个体与群体、微观与宏观三重关系，以李毓蒙相关事迹为切入口，读懂瑞安“敢为人先、义利并举、重工尚实”的城市底色，打通历史文脉与时代发展的联结，让先贤星火照亮实业群像。要把品牌声量传得更广。坚持线上线下双向发力，线下加快打造毓蒙特色文化地标，培育“演艺+消费+文旅”新场景，让文化可品读；线上要用现代化表达讲好先贤故事，把厚重工业文脉转化为城市流量IP，持续推出优质线上文艺作品。要把转化路径走得更宽。传承毓蒙基因，最终要落到产业上、落到项目上、落到企业家和工人的获得感上，加快构建“1+1+1+N”的毓蒙精神赋能体系。要把攻坚合力聚得更强。瑞安市上下要“一盘棋”，把各类资源统起来，推动课题从“出成果”转向“见成效”，传承弘扬毓蒙精神。

瑞安市政协主席林政洪主持会议。他指出，本次专题协商课题阶段性成果富有价值、凝聚各方智慧。希望各部门单位认真吸纳本次会议意见建议，不断丰富成果内涵、拓宽转化路径，切实放大协商成效；持续强化监督赋能，常态化开展跟踪问效，适时组织调研协商，推动“建议清单”落地落实，让李毓蒙创新基因深度融入瑞安经济社会发展全过程。

瑞安市领导何志友、邹霜双、张海飞、金丽云等参加活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 我市召开专题协商课题阶段成果交流会：深挖毓蒙创新文脉 赋能瑞安智造商港

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com