瑞安发布 2026-11-29 15:06:21

近日，李剑锋、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋率队赴莘塍街道、安阳街道开展平安周巡查活动，重点检查商家和群租房消防安全工作落实情况。

在莘塍街道南景苑，李剑锋仔细检查小区及附属楼消防安全情况。针对现场排查发现的隐患问题，他要求，要压实主体责任，立行立改、限期销号，同步完善消防设施维保、通道常态化巡查机制，把小区消防管理抓在日常、严在经常。

在安阳街道民莘西路的群租房，李剑锋检查群租房治安管理、消防安全情况。他指出，群租房人员集中、风险隐蔽，要严格落实出租房管理规范，抓实电气线路整治、硬隔离、消防器材配备等关键举措，常态化开展入户宣传，引导房东、租户自觉守好安全关口。

李剑锋强调，要牢固树立人民至上、生命至上理念，保持“时时放心不下”的责任感，紧盯居住出租房、沿街商铺、合用场所等重点点位，持续开展拉网式、滚动式隐患排查整治，做到隐患早发现、早处置、全闭环；要压紧各方责任，健全人防物防技防体系，用好基层网格力量，推动安全管理下沉到楼栋、到户到人；要常态化开展安全警示教育和应急演练，不断提升群众风险防范意识和自救逃生能力，以一域平安护航瑞安市高质量发展。

瑞安市人大常委会主任应希克赴玉海街道开展平安周巡查活动。

在全国重点文物保护单位玉海楼，应希克仔细查看消防设施配备及防腐防蛀等维护措施落实情况，了解微型消防站人员日常巡查、应急演练情况。随后，他来到港瑞·新玉海，走进消控室检查主机运行和值班值守状态，针对部分设施陈旧老化的问题，督促管理方及时更新换代。在大沙堤，他深入前店后宅的合用场所入户排查，重点核查用火用电安全及防火隔断是否到位。

应希克强调，历史文化街区木结构老建筑多、人员密集场所多，消防安全风险交织叠加，必须全面压实各类场所主体责任，常态化开展隐患排查整治，做到逐项对账销号，坚决筑牢平安防线。

瑞安市政协主席林政洪先后来到瑞安市军中鞋业有限公司、浙江华昱安全防护用品有限公司、瑞安市鹏达鞋业有限公司、温州酷路泽环保科技有限公司等企业，实地查看企业生产设施设备运行、消防设施配备等情况。他强调，属地街道和相关部门要深刻汲取各类事故教训，清醒认识当前平安建设和安全生产形势的严峻性、复杂性，时刻绷紧安全生产这根弦，坚决克服侥幸松懈心理；企业要切实扛起安全生产主体责任，严格落实消防安全管理制度，规范生产操作流程，确保每一个环节都不出现疏漏。

瑞安市委副书记、社工部部长、政法委书记徐龙升带队赴湖岭镇开展平安周巡查活动。徐龙升一行实地查看西郊学校项目现场，详细了解建设进度，现场梳理解决问题堵点，督促相关单位严格对标建设规范，加快项目落地，确保如期建成投用。

郑立、林朝进、罗明、林圣赞、何志友、邹霜双、陈伟锋、项金敏、周晓华、张海飞、池万松、陈寒艳、葛震海、谢钦巨、王渊、戴铭、林邦虎、金丽云、林圣强、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查活动

记者 黄丽云、陈豫州、贾洁楠、童伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com