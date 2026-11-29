永嘉发布 2026-11-29 15:06:22

11月24日，永嘉县委书记钟方成在瓯北街道主持召开会议，专题研究泵阀产业链工作。

11月24日，永嘉县委书记钟方成在瓯北街道主持召开会议，专题研究泵阀产业链工作。永嘉县领导陈文平、沈显武参加会议。

会上，县泵阀产业链副链长傅朝宗汇报产业链工作推进情况，超达集团、兰州理工大学温州泵阀研究院就泵阀产业高质量发展作交流发言，与会人员围绕产业链协同创新、技术成果转化、产业生态培育、市场拓展提出意见建议。

钟方成指出，当前，人工智能正在引领新一轮科技革命和产业变革，泵阀产业是永嘉的核心支柱产业，是培育新质生产力的主战场。我们要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于发展人工智能的重要论述，建立健全高校、高能级平台、链主企业、政府“四方协同”工作机制，构建“政府搭台、平台赋能、龙头带动、高校支撑”的闭环发展格局，以人工智能赋能助推永嘉泵阀产业加快迈向新质生产力，持续擦亮“中国泵阀之乡”名片，推动智能泵阀产业集群发展迈上崭新的台阶。

钟方成强调，要充分发挥行业协会参谋助手作用，科学谋划产业链发展规划和实施路径。要实体化运行泵阀产业链办公室，紧扣产业链上下游延链补链强链，精准开展招商引资；要大力拓展市场，畅通国内国际双循环，推动泵阀产品出海拓市；要聚力关键核心技术攻关，依托创新联合体，促进科研成果落地转化，着力增强产业链竞争力；要做强链主企业梯队，引导企业主动拥抱人工智能，深入推进数字化转型、智能化改造，梯度培育“专精特新”企业；要持续优化人才服务体系，打通人才“引育留用”各环节，筑牢产业人才根基；要有序推进企业兼并重组，优化产业结构。乡镇部门要协同发力，加强要素保障，优化营商环境，奋力推动永嘉泵阀产业焕新跃升，为永嘉县制造业高质量发展注入强劲动力。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成专题研究泵阀产业链工作

记者 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com