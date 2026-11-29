永嘉发布 2026-11-29 15:06:22

11月25日，永嘉县委工作务虚会召开，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和省委、市委相关会议精神，全面深入分析当前形势，进一步统一思想、集思广益，科学谋划今后五年的奋斗目标及明年工作思路。

11月25日，永嘉县委工作务虚会召开，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和省委、市委相关会议精神，全面深入分析当前形势，进一步统一思想、集思广益，科学谋划今后五年的奋斗目标及明年工作思路。永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话，永嘉县四套班子领导邱忠瑜、胡宝锋、王晓雄、黄金锡等参加会议。

会上，永嘉县委常委、县政府班子成员结合工作实际，就未来五年和2027年工作思路发言，永嘉县人大常委会副主任、永嘉县政协副主席、县法检两长对永嘉县委县政府工作提出意见建议、交流改革发展思路举措。

钟方成指出，“十五五”时期是永嘉抢抓人工智能时代风口、阔步迈向经济强县的关键窗口期，要在审时度势中识变应变，放大思路格局、振奋干事状态、提升能力水平，深刻把握永嘉面临机遇挑战，把准“十五五”前进的方位坐标，科学谋划未来五年发展，以“时不我待、只争朝夕”的劲头，奋力谱写永嘉高质量发展新篇章。

钟方成强调，要在对标对表中谋定目标。要聚焦创新发展，坚定走好以创新永嘉为引领、以人工智能为核心变量、以新型制造业为骨干、以现代服务业为支撑、以基础设施为重要保障的高质量发展之路，推动创新永嘉建设全面成势。要锚定经济强县，以“走前列、作示范”的定位标准主动对标对表，因地制宜谋划项目、细化工作颗粒度，大力发展新质生产力，做大做强“4+3+N”产业集群，全力推进楠溪科创集群建设，深化“一核两翼一带”工业布局，巩固壮大县域实体经济。要搭建平台载体，树立实干担当用人导向，让干部在产业平台、科创平台、城市平台、文旅平台等一线历练，以实干实绩激发干事动能、凝聚奋进合力。要强化基层党建，推动全面从严治党向纵深发展，建强基层战斗堡垒，提升治理效能，办好民生实事，引领乡风文明，让党旗在基层一线高高飘扬。

钟方成强调，各地各部门要坚决摒弃松劲懈怠思想，强化争先进位意识，细化分解任务，加强研判调度，推动各项工作高效完成，全力冲刺“全年红”、打好“收官战”，同时，要谋明年抢先机，前瞻布局明年重点工作，为“十五五”开好局、起好步打下坚实基础。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委工作务虚会召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com