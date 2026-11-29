永嘉发布 2026-11-29 15:06:22

11月26日，永嘉县十七届人大常委会第四十五次会议召开，永嘉县委书记钟方成参加，永嘉县人大常委会主任胡宝锋主持会议，副主任潘剑永、汪金琰、戴春光、陈立新、麻伯崇出席会议，永嘉县领导黄凡、龚剑涧、金志敏、任国权，永嘉县检察院等有关负责人列席会议。

11月26日，永嘉县十七届人大常委会第四十五次会议召开，永嘉县委书记钟方成参加，永嘉县人大常委会主任胡宝锋主持会议，副主任潘剑永、汪金琰、戴春光、陈立新、麻伯崇出席会议，永嘉县领导黄凡、龚剑涧、金志敏、任国权，永嘉县检察院等有关负责人列席会议。

钟方成对本届人大围绕永嘉县中心大局、永嘉县委决策部署，依法履职、担当尽职，为县域经济社会发展作出的重要贡献表示充分肯定。钟方成指出，今后五年，是基本实现社会主义现代化的关键时期，也是永嘉向经济强县迈进的关键五年，离不开永嘉县人大和全体人大代表的参与支持，永嘉县委将一如既往加强和改进对人大工作的领导，全力支持永嘉县人大及其常委会依法行使职权、开展工作，共同把永嘉未来五年的事情谋好、干好。

钟方成强调，人大工作关系重大，要发挥更大制度优势。要强化党的领导、监督效能、代表作用。人大履职责任在肩，要贡献更多智慧力量。围绕“一个目标”抓论证、“四大支点”建良策、“六个跃升”抓监督；人大事业植根人民，要取得更实惠民成效。以“脚下沾泥土”的作风畅通民意、以“事事皆有感”的导向办好实事、以“有事好商量”的理念促进善治；人大队伍承载期盼，要锤炼更硬能力作风。抓好换届这件大事、提升代表履职本领、深化“清廉人大”建设。

钟方成要求，“一府一委两院”要自觉接受人大监督，认真执行人大决议决定、办理人大代表建议，不断提高依法行政、依法监察和公正司法水平。各乡镇（街道）、各部门要认真办理代表建议，主动为代表履职创造条件。

胡宝锋强调，要认真领会永嘉县委对人大工作的明确要求和殷切期望，做到依法履职、担当尽责、实干争先，切实将永嘉县委的决策部署转化为永嘉县人民的共同意志，凝聚合力推进永嘉县经济社会高质量发展；要主动对标对表，进一步谋深谋细谋实明年工作思路和举措，确保人大工作始终与永嘉县委中心工作同频共振、同向发力，推动全过程人民民主在基层落地落实；要自觉接受监督，“一府一委两院”要认真履行法定职责，认真办理人大代表议案建议，做到件件有着落，事事有回音。

会议听取和审议永嘉县政府关于2025年财政预算执行及其他财政收支情况审计工作报告整改意见落实情况的报告，并开展满意度测评；听取和审议永嘉县政府关于2025年度国有资产管理情况的综合报告、贯彻实施《中华人民共和国突发事件应对法》情况的报告，永嘉县检察院关于未成年人司法保护工作情况的报告以及永嘉县人大常委会的相关调研报告。

会议对永嘉县经信局、永嘉县民宗局、永嘉县民政局、永嘉县文广旅体局、永嘉县审计局五个部门开展工作评议。

会议还表决通过了有关事项。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉县十七届人大常委会第四十五次会议召开

记者 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com