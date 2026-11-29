永嘉发布 2026-11-29 15:06:22

11月27日，永嘉县委常委会扩大会议召开，传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见，永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话，永嘉县委副书记、代县长邱忠瑜传达市委全会精神，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等参加会议。

11月27日，永嘉县委常委会扩大会议召开，传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话，永嘉县委副书记、代县长邱忠瑜传达市委全会精神，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等参加会议。

会议指出，市委全会聚焦深入学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神这一首要政治任务，全面总结温州市全面从严治党取得的显著成效，就明年工作提出了“八个坚持”的具体工作部署，为我们提供了清晰路径和有力遵循。永嘉县上下要深入学习领会，切实把思想和行动统一到市委全会精神上来，切实增强谋划发展、干事创业、争先创优的意识，按照“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”的要求，加压奋进、实干争先，推动县域经济社会高质量发展。

会议强调，要坚持党建引领，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要在党建引领中推动高质量发展，坚持把党建资源和机制嵌入高质量发展全过程，更好发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，健全完善落后工作督办等压力传导机制，带动经济发展提质。要在过硬作风中锻炼干部队伍，打造一支懂经济、懂政策、懂产业、懂项目的高素质专业化干部队伍。要在严的基调中涵养勤廉生态，压实党委主体责任、纪委监督责任、“一把手”第一责任、班子成员“一岗双责”，把全面从严治党的链条延伸到各领域各环节，形成一级抓一级、层层抓落实的局面，特别要对标“四最”一流创新生态、“三最”开放环境要求，深化风腐同查同治，真正做到亲清有为。

会议强调，要加强系统谋划，推动市委全会精神落地见效。深入思考永嘉“挑战在哪里、优势在哪里、方向在哪里”，推动市委的战略蓝图转化为永嘉的作战图。要谋划经济强县增量，推动企业上规上市、兼并重组，破解要素制约、空间限制，抓好税源培育、税收回归，扎实开展大干招商、全员招商，进一步激活发展动能。要谋划建强“四大平台”，坚持永嘉县领导领衔，实行专班驻点攻坚，以实干实绩实效论英雄，让干部在平台上历练锻炼。要谋划重点领域突破，聚焦经济、创新、产业等领域，加强前瞻谋划、整体规划、狠抓落实，把市委全会精神转化为谋划工作的思路、推动落实的具体举措。

会议要求，要强化以学促干，奋力交出经济社会发展的高分答卷。各地各部门要以学促干、以学促进，统筹抓好5A创建、基层治理、安全生产、教育发展等工作，奋力攻坚“全年红”，全力以赴完成全年目标任务。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会扩大会议传达学习贯彻市委十三届十一次全会精神

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com