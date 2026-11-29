永嘉发布 2026-11-29 15:06:23

11月27日，永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。

11月27日，永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记钟方成主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰160周年大会、广东中山考察时的重要讲话精神，加强战略融入，做强枢纽经济、开放型经济，加快温福高铁杭温联络线建设，推动开放触角向长三角、海西、粤港澳三大经济区先进地区延伸。要深化“两新”融合，拓展更多的创新应用场景，推动AI深度嵌入泵阀、教玩具、鞋服等传统产业，加强金融资本、产业基金对科技的拉动作用。要学习继承发扬孙中山先生宝贵精神，充分发挥红十三军纪念馆等阵地作用，推动爱国主义教育走深走实。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在亚太经合组织工商领导人峰会、亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议期间的重要讲话精神和在《求是》杂志上发表的重要文章《携手共建亚太命运共同体》精神，深刻把握外部形势，打好“稳拓调优”组合拳，用好霍尔果斯前置仓、跨境电商“双园区”等平台，加强公共海外仓建设，充分发挥在外永商网络优势，帮助本土企业持续拓宽海外市场渠道。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对国有企业党的建设工作作出的重要指示精神，健全国企现代化治理体系，促进国企党建工作与生产经营深度融合，着力增强国有企业核心功能、提升核心竞争力，要坚持党管干部原则和市场化选人用人机制相结合，畅通政企干部双向流动。要落实管党治党政治责任，进一步深化国企领域治理，加强对“关键少数”“关键岗位”监督，持续营造风清气正的良好氛围。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com