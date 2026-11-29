永嘉发布 2026-11-29 15:06:23

11月27日至28日，永嘉县委书记钟方成到岩头镇检查督导楠溪江国家5A级景区创建工作，并主持召开专题座谈会，研判当前形势、梳理问题短板、部署重点工作。

11月27日至28日，永嘉县委书记钟方成到岩头镇检查督导楠溪江国家5A级景区创建工作，并主持召开专题座谈会，研判当前形势、梳理问题短板、部署重点工作。永嘉县领导黄凡、周旭丹、金晓波、周望欣参加。

27日下午，钟方成一行来到岩头镇，沿着振兴街、金楠路、丽桥街、仙清路，实地察看沿街卫生环境、交通秩序、门前三包等情况，钟方成指出，随着5A创建工作的开展，楠溪江景区的人气越来越旺，属地和有关部门要坚持从游客角度出发，在景区沿路沿线开展“拉网式”排查，针对店招破损、环境卫生、“停车难”等问题，常态化推进环境整治、完善基础设施，着力打造整洁、有序的旅游环境。

28日上午，钟方成一行来到芙蓉古村和丽水街，实地检查景区基础设施、游客服务水平、景区运营策划等情况，对照5A创建标准找差距、寻对策、补短板。随后，钟方成主持召开专题座谈会，听取各相关单位的工作汇报，对下一步创建工作作具体部署。钟方成强调，楠溪江创建国家5A级景区已经进入决战决胜阶段，各地各部门要切实增强信心决心，打起十二分的精神，锁定目标、铆足干劲，举永嘉县之力、聚全民之智，以更高效能抓落实，以更高标准抓创建，把艰苦努力转化为最终胜利，坚决打赢5A创建这场硬仗。

钟方成强调，要紧盯时间节点，争分夺秒、倒排工期、挂图作战，把任务细化到每一道工序、精确到每一天，在保进度、保质量、保安全的前提下，确保在建项目尽快收尾。要加强环境整治，集中整治乱停乱放、卫生死角，做到环境整洁、秩序井然、常态长效。要完善服务体系，持续做好导览咨询、便民服务、景区推介等人性化服务，加强景区从业人员服务水平培训，切实提升游客满意度。要完善运营体系，系统谋划景区运营，创新文旅业态，丰富文旅产品供给，切实有效推动景区人气、消费旺起来。要抓好工作闭环，健全闭环推进工作机制，凝聚创建工作合力。要加强责任传导，领导干部一线督导、现场协调，进一步拧紧责任链条，确保每项工作有人抓、有人管、有人负责。要加强宣传发动，营造浓厚氛围，做到宣讲到位、发动到位、管理到位，让群众支持并参与5A创建工作，形成人人参与、共建共享的浓厚创建氛围。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成检查督导楠溪江国家5A级旅游景区创建工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com