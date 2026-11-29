文成发布 2026-11-29 15:06:23

11月24日上午，文成县委书记杨德听参加文成县政协“聚焦林下经济提质增效，共谋绿色发展新篇章”专题协商会。

11月24日上午，文成县委书记杨德听参加文成县政协“聚焦林下经济提质增效，共谋绿色发展新篇章”专题协商会。文成县政协主席郑文东主持会议，文成县领导林伟、刘树智、张丽俊等参加会议。

会上，文成县政协调研组通报了专题调研情况；文成县政协委员围绕发展森林康养、做好林游融合、林下经济科技和人才支撑等方面作了协商发言；相关部门作了回应发言。

杨德听认真倾听、逐一记录，对本次专题协商的成果给予充分肯定。他指出，林下经济是把生态优势转化为发展优势、带动群众增收致富的重要抓手，选题契合文成发展实际，意见建议务实管用，各相关单位要认真梳理吸纳，抓好协商成果落地转化。

杨德听强调，要深度调研摸清林下经济，坚持调研先行，组织力量开展全域林地资源摸排，系统梳理林地空间、特色物产，因地制宜谋划产业布局。要聚焦业态做强林下经济，立足高山生态禀赋，因地制宜发展林下种植、林下养殖、森林康养等多元业态，延伸上下游产业链，打造辨识度高、竞争力强的林下特色产业。要全力招商赋能林下经济，主动对接头部企业、运营团队，以优质项目带动技术升级、模式创新，吸引资本、人才上山入林。要盘活资源激活林下经济，持续整合闲置、低效林地资源，打通资源流转堵点，让沉睡山林资源持续产生收益，带动村集体经济和林农增收。要守护安全护航林下经济，严守生态保护红线，抓实森林防火，规范林下产业发展行为，实现生态保护、产业发展、群众增收共赢。文成县政协要持续发挥专门协商作用，持续跟踪林下经济发展难点堵点，常态化开展调研协商；各乡镇、部门要强化协同联动、靠前服务，主动为经营主体纾困解难，让绿水青山真正成为富民兴县的“聚宝盆”。

郑文东表示，广大政协委员要突出重点履职，做好统筹引领，把助推建立林下经济统筹机制作为履职重点，助力文成县委县政府把森林康养、运动赛事、生态保护等工作落到实处。要发挥联络优势，广聚发展资源，主动协助对接高校院所，推动专家组团下沉，牵线跨境电商等平台，为林下经济拓订单、拓外销。要紧盯民生惠民，守牢生态底线，当好生态底线的“监督哨”，真正让绿水青山的底色更浓、共富富民的成色更足。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听参加“聚焦林下经济提质增效？共谋绿色发展新篇章”专题协商会

记者 赵鹏鹏、夏晓强、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com