文成发布 2026-11-29 15:06:24

11月27日，文成县委常委会（扩大）会议召开，传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署文成县贯彻落实意见。

11月27日，文成县委常委会（扩大）会议召开，传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持。

会议指出，市委十三届十一次全会是在温州市上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神、推动“十五五”精彩开局的关键时刻召开的一次重要会议，对持之以恒推进全面从严治党、加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板作出了系统部署，具有很强的政治性、针对性、指导性。文成县上下要深入学习贯彻市委全会精神，深刻领会市委一以贯之的政治导向、一刻不松的先行导向、一体推进的工作导向，对标对表、不折不扣抓落实，持之以恒推进全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展促共富，努力为温州市发展大局贡献更大力量。

会议强调，要聚力党的建设统领，健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署贯彻落实闭环机制，全面提振干部干事创业精气神，深化清廉文成建设，推动党的政治优势和组织优势不断转化为发展胜势。要聚力经济稳进提质，深化农开区、经开区体制机制改革，推动现代服务业扩量提质，高水平打造低空经济“先飞区”，加快构建文成特色现代化产业体系。要聚力创新驱动发展，深化教育科技人才一体改革发展，持续提升科创平台能级，深入实施人工智能创新发展三年行动计划，加快培育发展新质生产力。要聚力城乡一体融合，建强伯温山水智造发展轴，深化县城“两带三区”建设，“一镇一策”深化现代化美丽城镇建设，“一村一品”培育乡村产业，不断健全“一心五廊四园”城乡发展格局。要聚力改革开放赋能，持续深化“五山联动”“五水共富”“五侨聚力”三大集成改革与重点领域改革，积极融入金丽温开放大通道建设、浙南区域高质量发展，大力发展跨境电商与侨青侨创经济，不断增强高质量发展动力活力。要聚力民生福祉增进，高质量办好省市县三级民生实事，深入推进“159富民倍增计划”，实施基层就业服务能力提升行动，加快公共服务一体化补短攻坚，建设生育友好型社会、青年发展型城市，构建覆盖全生命周期的人口服务体系。要聚力文化强县建设，统筹推动多元文化繁荣发展，全面打响伯温福地品牌，体系化打造“刘伯温的世界”和“世界的刘伯温”，实施文化产业倍增计划，迭代特色文旅IP，实施基层文化设施提质增效行动，扎实推进全国文明城市创建。要聚力绿色低碳转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快构建绿色低碳循环产业结构、新型能源体系、现代交通体系，持续健全生态产品价值实现机制，全面提升生态环境治理效能。要聚力社会治理优化，不断增强矛盾纠纷前端预防、多元化解能力，强化基层应急体系能力建设，完善公共安全体系，全力防范化解重大风险，建设更高水平平安文成法治文成。

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原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻市委十三届十一次全会精神

记者 夏季、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com