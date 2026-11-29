平阳发布 2026-11-29 15:06:24

11月25日，平阳县安全生产“利剑除患”百日攻坚暨加强“改、扶、促”推进新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”行动部署会召开，平阳县委书记陈桂雷在会上强调…

11月25日，平阳县安全生产“利剑除患”百日攻坚暨加强“改、扶、促”推进新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”行动部署会召开。平阳县委书记陈桂雷在会上强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，全面贯彻落实省市部署要求，坚决抓好安全隐患闭环整改，一体谋划、协同推进安全整治和产业转型，持续提升本质安全水平，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

平阳县委副书记、代县长张中斌主持会议，平阳县领导李阳阳、华怀健、钱况、盖军参加会议。

陈桂雷指出，岁末年初正是冲刺收官的关键阶段，各类安全隐患交织叠加，必须敲响警钟、引起重视。平阳县上下要聚焦当下、百日攻坚，推动安全隐患闭环清零，严抓工矿商贸、冬季消防、森林防火、道路交通、危化品、建设施工、文化旅游、涉海涉渔、城市运行等重点领域的安全工作，深刻吸取经验教训，严格落实联防联控机制，持续加大隐患整治力度，扎实推进重点领域和重点场所规范整治提升，坚决守牢安全生产底线。

陈桂雷强调，要聚焦根本、长短结合，持续提升本质安全水平。要坚决“改”，确保风险整治到位，坚持摸清底数、提升标准、构建闭环，对老旧工业园、“园中园”“厂中厂”逐一开展风险隐患排查评估，严格落实“八个必须”要求，坚持“一园一策”推进整改，切实做到标准刚性落地、风险动态清零。要全力“扶”，确保政策集成到位，做到正向激励更足、反面倒逼更严、关心支持更实，充分发挥政策帮扶激励效应，健全多部门联合审查把关机制，深入结合“6633”助企服务行动，让更多优质企业在平阳扎根壮大。要精准“促”，确保产业转型到位，充分发挥“一室一园一集群”作用，积极争取“两重”“两新”政策资金，加快实现制造业数字化“三个全覆盖”，进一步突出“双碳”引领，加快推动平阳传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级。

陈桂雷要求，要聚焦责任、层层落实，坚决筑牢安全屏障，强化组织领导、执法严打和督导问责，严格落实“三管三必须”，压紧压实乡镇属地责任和企业主体责任，常态化开展各行业、各系统专项检查，下沉一线开展联合执法、明查暗访，对违法违规行为“零容忍”，确保各项举措全面落实到位。

会上，平阳县安委办、平阳县经信局、平阳县消安委办、平阳县自然资源和规划局分别就相关工作进行部署，萧江镇、腾蛟镇、麻步镇分别作交流发言。

来 源：平阳发布

原标题： 全县安全生产“利剑除患”百日攻坚部署会召开

记者 张蔚旻、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com