平阳发布 2026-11-29 15:06:24

11月25日，平阳县委书记陈桂雷主持召开“两个健康”政企恳谈会，与企业家代表面对面深入交流，精准对接需求、深化政企协作，全力为企业发展纾困解难。

11月25日，平阳县委书记陈桂雷主持召开“两个健康”政企恳谈会，与企业家代表面对面深入交流，精准对接需求、深化政企协作，全力为企业发展纾困解难。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述精神，深化“6633”助企服务行动，坚定不移打造最优营商环境，为加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县汇聚强大动能。

会上，9位企业家代表就各自企业或行业发展中遇到的困难、问题逐一进行发言，属地乡镇和有关部门现场逐一回应。陈桂雷认真倾听、仔细记录，叮嘱相关负责人要举一反三、以点带面，推动助企服务从“解决一件事”向“解决一类事”转变，不断提升涉企服务的精准度和实效性。

陈桂雷指出，近年来，平阳县坚定不移实施“工业强县”战略，始终坚持一张蓝图绘到底、一任接着一任干，希望企业家们要坚定发展信心，融入平阳县产业发展布局，坚定不移走好专精特新之路、集群发展之路、科技创新之路、资本赋能之路，政企同心合力打造全省工业大县。

陈桂雷强调，要抓实助企服务举措，持续深化“6633”助企服务行动，以更大力度做好助企帮扶工作，全力帮助企业纾困解难。要拓展产业发展空间，持续深化“数据得地”等机制，加大低效用地开发力度，为优质企业腾出更多发展空间。要健全政策保障体系，针对企业发展难题，专题研究政策“大礼包”，真正做到“政策找企业”。要破解企业融资难题，进一步加大服务力度和宣传力度，建立困难企业融资协调机制，让金融活水更好浇灌实体经济。要完善配套设施建设，加强联动、形成合力，确保项目与各项配套设施同步推进、同步落地。

陈桂雷要求，要“增效”服务、“减负”企业，迭代升级各类助企服务平台，做到服务“送上门”、困难“帮到底”。要把准尺度、体现温度，深化“最多查一次”改革，精准助企指出“病症”、开出“药方”，助企更好更快发展。要亲而有度、清而有为，落实好政商交往“三张清单”，真心实意服务企业发展，做到亲不逾矩、清不远疏。要同心同向、携手共进，发挥好行业协会桥梁纽带作用和企业家“主人翁”精神，推动营商环境持续向优向好。

平阳县领导周炜、华怀健、盖军参加会议。

来 源：平阳发布

原标题： 我县召开“两个健康”政企恳谈会

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com