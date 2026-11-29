平阳发布 2026-11-29 15:06:25

11月27日，平阳县委常委会（扩大）会议召开，传达学习贯彻市委十三届十一次全体（扩大）会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

11月27日，平阳县委常委会（扩大）会议召开，传达学习贯彻市委十三届十一次全体（扩大）会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记陈桂雷主持。

会议指出，近年来，市委深入学习贯彻习近平党建思想，全面落实新时代党的建设总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在思想淬炼中铸牢政治忠诚；对标对表落实习近平总书记重要指示批示精神，在感恩奋进中坚定正确方向；切实发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，在党建引领中推动高质量发展；着力锻造高素质干部队伍，在干事创业中展现担当作为；持续巩固发展风清气正的良好政治生态，在从严从实中深化清廉温州建设。平阳县上下要深刻把握全面从严治党的重大成就、“四个走前列、作示范”的目标要求、今年以来取得的“六个方面”显著成效、“九个坚持”的系统部署，以更强自觉抓好学习领会，切实把思想和行动统一到市委全会决策部署上来，锚定“争当提升发展县首位”目标、聚力“八个先行示范”，把“九个坚持”与平阳“九大攻坚”一体推进，凝聚起攻坚“全年胜”、奋进“十五五”的强大合力，确保市委全会精神在平阳落地见效。

会议强调，要实干笃行、对标落实，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要坚持政治引领、对党忠诚，坚持学深悟透、闭环落实、严明政治纪律；要坚持扛牢使命、护航大局，突出政治领航、服务大局、大抓基层，以高质量党建引领高质量发展促共富；要坚持干事创业、实干争先，树牢用人导向、突出实干实绩、强化严管厚爱；要坚持全面从严、亲清有为，拧紧责任链条、深化正风反腐、构建亲清关系，打造具有平阳特色的“红廉”品牌。

会议强调，要实干担当、奋进争先，以优异成绩迎接党的二十一大胜利召开。要抓经济、拼发展，持续攻项目、兴商贸；要抓产业、强创新，抓好集群发展、创新赋能；要抓强城、提能级，坚持高位融入、提升品质功能；要抓改革、扩开放，全面深化改革、持续扩大开放；要抓缩差、促共富，聚力乡村振兴、民生提质；要抓文化、兴文旅，推动保护传承、文旅长红；要抓降碳、优环境，攻坚污染防治、提速绿色转型；要抓治理、保平安，紧抓安全生产、纠纷化解，确保省级平安县连创；要抓党建、强根基，扛起“省一大”召开地使命担当，赓续红色血脉、打响“红廉”品牌，以高质量党建引领高质量发展。

会议要求，要聚焦当下、攻坚冲刺，确保交出“全年红”高分答卷。要奋战“全年红”，全力补短板、锻长板，抢进度、赶任务；要谋好“开门红”，聚焦明年开局起步冲刺，提前做好项目谋划；要全力“保平安”，一手抓安全生产、一手抓矛盾纠纷化解，确保社会大局保持平稳安定。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻市委十三届十一次全体（扩大）会议精神

记者 张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com