泰顺发布 2026-11-29 15:06:25

11月26日，泰顺县委书记张银贵主持召开泰顺县委专题会议。

11月26日，泰顺县委书记张银贵主持召开泰顺县委专题会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，传达学习省委专题会议精神，听取泰顺县近期安全生产隐患整改、平安建设和民生领域信访问题集中治理等有关情况，研究部署下一阶段重点工作和任务举措，不断提升安全生产治理能力和水平，更好推动实现高质量发展和高水平安全良性互动。

泰顺县领导林建丰、钟政添、温正克出席。

张银贵强调，要标本兼治消除安全生产隐患，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，压紧压实安全生产“四方责任”，紧盯“九小场所”等重点区域，聚焦消防安全、工矿领域、道路交通等重点领域，健全安全隐患全链条闭环整改机制，推进“双交办、双追责”，精准分类推进问题治理，做到“不安全、不生产”，坚决杜绝“边生产、边整改”。要打防并举守牢平安稳定底线，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化前置型社会治理体系建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，深入推进民生领域信访问题集中治理，严格落实领导干部包案化解和接访下访制度，高度重视学生心理健康工作，健全家校医社协同联动机制，不断提升风险防范和基层治理效能。要乘势而上推进产业转型升级，以“改、扶、促”为抓手推进新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，坚持 “一园一策、一企一策”，推进老旧工业园区及“园中园”“厂中厂”整治提升，加大低效用地、低效产能整治力度，盘活土地资源，保障优质项目落地，实现园区和产业转型升级，从根本上夯实安全生产根基。

张银贵要求，要坚定扛牢“促一方发展、保一方平安、富一方百姓”的政治责任，进一步强化底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感，切实做好安全生产管理和岁末年初各项工作，以高水平安全保障高质量发展。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵主持召开县委专题会议

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com