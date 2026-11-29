泰顺发布 2026-11-29 15:06:25

11月27日下午，泰顺县委常委会（扩大）会议召开，传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

11月27日下午，泰顺县委常委会（扩大）会议召开，传达学习市委十三届十一次全会精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持。

会议指出，市委十三届十一次全会系统研究部署持之以恒推进全面从严治党各项工作，总结今年工作，部署明年任务，为我们做好下阶段工作指明了方向。泰顺县上下要按照党中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求，深刻把握“打造‘两个高地’市域样板”的战略部署，深刻把握“实现‘十五五’良好开局”的发展态势，深刻把握“以优异成绩迎接党的二十一大胜利召开”的目标要求，更好把党的全面领导贯穿经济社会发展全过程各方面，深入实施“1611登峰行动”，以“马上就办、真抓实干”的优良作风，奋力开创跨越赶超高质量发展新局面。

会议强调，要全力以赴收好官、开好局，以“收官开局、决胜争先”十大专项行动和30项重点问题攻坚为牵引，强化经济运行常态化监测、结构性分析、趋势性研判，谋深谋细明年发展思路、预期目标、工作举措，完善督考一体、专班督导的抓落实机制，进一步稳住经济大盘、夯实明年底盘、统筹全局棋盘，合力巩固稳进向好态势。要千方百计强产业、育动能，坚持创新引领、项目为王，深入实施“双争双抢”行动，以新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”行动为抓手，更大力度盘活低效用地，加快培育新业态、新主体、新增长点，打好招商引资、增资扩产、科技赋能、要素保障组合拳，不断积蓄高质量发展新动能。要用心用情惠民生、优服务，深入推进低收入家庭综合帮扶集成改革，聚焦“一老一小一弱”重点群体，围绕教育、医疗、养老等基本公共服务一体化重点领域，深入谋划资源“整合、优化、提升”文章，不断提升群众“体感”。要毫不松懈抓平安、保稳定，常态化抓好安全隐患排查整改，紧盯“九小场所”等重点领域风险，举一反三抓好“园中园”“厂中厂”整治，靠前做好企业上门服务，加强矛盾纠纷源头排查、前端化解，筑牢安全发展根基。要持之以恒抓党建、强基础，全面落实管党治党政治责任，进一步加强基层党组织标准化规范化建设，推进作风建设常态化长效化，切实把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、治理效能，以党建引领强县富民。

会议强调，要把学习贯彻市委全会精神和深学细悟党的二十届五中全会精神、省委十五届十次全会精神贯通起来，和学习新修订的《中国共产党地方委员会条例》结合起来，结合实际工作抓落实，切实把学习贯彻的过程转化为加快发展、推动工作的过程，持续凝聚思想共识、汇聚奋进合力。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻市委十三届十一次全会精神

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com