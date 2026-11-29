苍南发布 2026-11-29 15:06:26

11月25日，苍南县委书记林海涵率队前往金乡镇，就产业发展、项目建设等工作开展实地调研。

11月25日，苍南县委书记林海涵率队前往金乡镇，就产业发展、项目建设等工作开展实地调研。他强调，要牢牢把握发展机遇，锚定振兴目标加压奋进，以实干实绩推动金乡高质量发展迈上新台阶，为苍南苍南县发展大局贡献更大力量。

来到位于金乡镇的温州新丰复合材料公司，林海涵听取企业经营运行、市场拓展及未来规划等情况汇报。他强调，企业要坚守实业初心，聚焦主业深耕细作，持续加大科技创新投入，加快产品升级和产能提升，不断增强市场核心竞争力。属地和相关职能部门要主动下沉服务，精准对接企业需求，全力为企业发展保驾护航。

在金乡镇金舟数智科创园项目现场，林海涵详细了解项目规划布局、建设进度等情况。他指出，科创园是金乡撬动产业升级的核心平台，要坚持高标准规划、高质量推进，确保项目早竣工、早投运、早见效；要围绕主导产业精准招引优质项目，集聚创新资源与产业要素，打造产业集聚新高地。

在随后召开的座谈会上，金乡镇汇报了相关工作情况，与会职能部门作交流发言。

林海涵指出，金乡镇发展基础扎实、禀赋优势突出，拥有独特的区位条件、深厚的卫城文化底蕴与坚实的产业根基，经济发展成效亮眼。当前，金乡正处在转型发展的关键关口，随着交通条件持续改善、重大能源项目落地机遇，金乡发展潜力巨大、空间广阔。金乡要切实强化大镇担当，树立大格局、提升高站位，主动把自身发展放到苍南县大局中谋划推进，全面实施金乡振兴计划，聚焦产业、城乡、文化等重点领域精准发力，推动发展全面提档升级。

林海涵强调，要持续做强产业平台支撑，突出科技创新核心作用，以工改为抓手推动产业转型升级，加快培育新质生产力；始终把服务企业摆在重要位置，持续优化营商环境。要持续提升城乡面貌，细化城镇管理举措，稳步推进城镇有机更新，扎实推进乡村振兴。要深挖金乡卫城历史文化富矿，做好文化保护传承与活化利用文章，切实把文化资源转化为发展动能。要全力打造现代治理标杆，强化源头治理与系统治理，着力打造实战型高素质干部队伍，提振干事创业精气神，以实干担当推动各项部署落地见效。

苍南县领导吴锡雕参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵在金乡镇调研

记者 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com