苍南发布 2026-11-29 15:06:26

11月25日，苍南县委书记林海涵率队专题调研文化工作。

11月25日，苍南县委书记林海涵率队专题调研文化工作，他强调，要深入学习贯彻习近平文化思想，把文化软实力转化为苍南高质量发展、共同富裕示范的硬支撑，全力打造浙江美丽南大门文化展示窗口。

林海涵一行首先来到金乡五一考古遗址，实地察看发掘现场，详细了解发掘进展和苍南先秦文化研究情况。据悉，该遗址本年度田野发掘工作已临近收尾，各类遗迹及出土文物的发现，对研究苍南地区夏商时期考古学文化面貌、远古先民依山拓海生业模式及浙闽先秦时期考古学文化交流具有重要价值。林海涵强调，要坚持保护与发掘并重，稳步推进遗址保护发掘，建立流域史前至先秦时期考古学文化谱系，进一步明晰苍南文化定位，为文化遗产保护传承夯实基础。

随后，林海涵在金乡卫城文化客厅召开座谈会，与文化空间运营代表、文化产业、文化“新三样”内容创作者以及地方文史专家代表亲切交谈，广泛听取意见建议，共商文化繁荣发展举措。今年以来，苍南文化建设取得阶段性成效：文艺精品斩获鲁迅文学奖、省“之江潮”文化奖，成功争取省级文化产业专项资金，入选长三角人文经济典型案例；柔性引才集聚文艺人才近60名、文化创客超400名，文化创作、产业能级、传播影响力实现新突破。

林海涵指出，要站位全局高度，深刻认识文化建设的重大意义，把文化建设作为筑牢思想根基、维护意识形态安全的政治工程，赋能转型升级、塑造区域竞争优势的发展引擎，增进民生福祉、满足群众精神需求的内在要求。要立足本土实际，准确把握苍南文化建设的资源优势，站在“十五五”开局的时间节点上以更宽的视野审视文化家底，坚持保护传承与创新发展并重，切实把资源优势转化为发展胜势。

林海涵要求，要聚焦重点任务，奋力开创文化建设的崭新局面。坚持以文化人，筑牢思想根基，讲好苍南故事，传播苍南声音，不断提升群众思想觉悟、道德水准和文明素养；坚持以文塑城，深挖苍南的历史文脉，加强非物质文化遗产保护和活化，深化抗倭海防遗址考古研究、保护与修缮；坚持以文兴业，推动产业跃升，抢抓数字经济发展机遇，大力发展创意设计、数字印刷、影视制作、AI漫剧等新型文化业态，构建文化“新三样”创新发展良好生态，助推文化出海；坚持以文惠民，提升服务效能，发挥好文化阵地作用，让优质文化资源浸润百姓生活；坚持以文聚才，激发创新活力，大力招引高层次文化人才，为苍南县文化建设源源不断注入智慧和活力。

林海涵强调，要加强组织领导，全面筑牢文化建设的坚实保障，构建起“党委统筹、部门协同、社会参与、各界联动”的工作格局，压实工作责任，强化支撑保障，凝聚各方力量，带动广大群众参与文化建设，构建政府引导、社会参与、多元投入的良好格局。

苍南县领导林森森、陈培标、郑贤跑等参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵调研文化工作

记者 徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com