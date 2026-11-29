苍南发布 2026-11-29 15:06:26

11月26日，苍南县环境整治行动动员部署会暨全国文明城市创建推进会召开，深入贯彻落实省市关于城乡环境整治和美丽浙江、美丽温州建设的工作要求，全面部署“两沿三化”环境整治行动和全国文明城市创建工作…

11月26日，苍南县环境整治行动动员部署会暨全国文明城市创建推进会召开，深入贯彻落实省市关于城乡环境整治和美丽浙江、美丽温州建设的工作要求，全面部署“两沿三化”环境整治行动和全国文明城市创建工作，动员苍南县上下以更高站位、更实举措、更硬作风，奋力交出环境整治与文明创建的高分答卷，为提速建设新时代浙江美丽南大门筑牢生态底色、厚植文明根基。苍南县委书记林海涵，苍南县委副书记、代县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪等苍南县四套班子领导参加会议。

会议集中观看环境问题警示片，直面城乡环境短板弱项，以案为鉴敲响整治警钟。苍南县综合行政执法局、苍南县农业农村局及灵溪镇、金乡镇、望里镇北岙村依次作表态发言。会议专题部署“两沿三化”环境整治与文明城市创建工作，播放倡议 VCR、宣读整治倡议书，组织相关部门与各乡镇签订承诺书，压实责任、凝聚共治合力。

林海涵指出，开展“两沿三化”环境整治，不是一次简单的卫生清扫、短期的环境突击，而是事关苍南长远发展、民生福祉的系统工程。苍南县上下要深刻认识优化环境就是提升城市竞争力，把环境整治与产业发展、全域旅游结合起来，以环境促发展、以整治促提升，真正把生态优势转化为竞争优势、发展优势；改善环境就是增进群众幸福力，从群众身边的环境问题改起，从群众不满意的地方抓起，让群众看到实实在在的改变、得到真真切切的实惠；涵养环境就是厚植文明软实力，拿出“创则必成”的决心、“干则一流”的标准，高质量完成全国文明城市“首创首成”目标。

林海涵强调，本次“两沿三化”环境专项行动以沿路、沿河环境突出问题为切入口，聚焦“金角银边”与闲置地块治理，对苍南县23条重点道路、事关乡镇形象的门户道路及18条重点河道开展排查整治，按照“治理整改一批、提升改造一批、规范巩固一批”工作思路，结合全国文明城市创建明确整治标准，以点带面推动全域环境整体提升。要坚持面上普及与精品打造相结合，以“清零见底”全域清理脏乱点位，以“成带成景”打造乡镇示范样板，确保美丽田园建设本月底形成阶段性成效；要坚持政府主导与群众参与相结合，强化政府统筹督考职责，激发群众主体意识，构建共建共治共享格局；要坚持攻坚整治与长效巩固相结合，分阶段推进集中攻坚、提质增美、长效管控，推广“一把扫帚扫到底”保洁机制；要坚持节约资金与向上争取相结合，统筹盘活存量财力，积极争取上级政策资金；要坚持整治效果与创建成果相结合，靶向补齐文明城市创建短板，以扎实过硬成效迎接2026年度评估。

“两沿三化”整治和文明创建涉及面广、政策性强，要拧紧责任链条，以强有力的组织保障推动各项任务落地见效。要强化协同联动、严格督查考核、浓厚宣传氛围，以攻坚的劲头、长效的定力，逐项抓落实、件件见成效，以整洁优美的城乡环境、向上向善的文明风尚、扎实过硬的工作成果，为提速建设新时代浙江美丽南大门贡献更大力量。

来 源：苍南发布

原标题： 全县环境整治行动动员部署会暨全国文明城市创建推进会召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com