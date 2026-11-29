苍南发布 2026-11-29 15:06:27

11月26日，苍南县委书记林海涵率队前往苍南县公安局开展实地调研，研判当前公安工作形势，协调解决工作推进中的实际问题。

11月26日，苍南县委书记林海涵率队前往苍南县公安局开展实地调研，研判当前公安工作形势，协调解决工作推进中的实际问题。他强调，公安机关要紧盯发展所需、群众所盼，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为苍南跨越式高质量发展筑牢坚实安全屏障。

在巡特警大队，林海涵逐一察看各类警用装备配备情况，详细了解队伍建设、应急处突、日常训练等工作开展情况。他指出，特警队伍既要练硬侦查破案的基本功，打磨应急处突的硬本领，也要善用科技力量赋能实战，不断提升核心战斗力。

在苍南县公安局情指中心，林海涵实地调研“指挥一张图”“苍南公安的一天”平台运行模式，听取“智慧110”系统统筹全时段警务调度的工作汇报。他要求，要持续深化智慧警务建设，优化调度流程，让技术手段深度嵌入警情处置、治安防控全链条，切实提升精准指挥、快速响应的实战能力。

在随后召开的座谈会上，苍南县公安局汇报了苍南县公安工作总体情况，与会相关职能部门作交流发言。

林海涵指出，公安队伍是维护一方稳定的中坚力量，在县域治理体系中发挥着不可替代的关键作用。近年来，苍南公安始终坚持政治引领、服务发展大局、坚守为民初心、勇于改革创新、保持过硬作风，展现出极强的政治性、全局性、人民性、创新性与战斗性，为苍南县经济社会平稳有序发展作出了重要贡献。

林海涵强调，要提高思想认识，准确把握公安工作特殊分量。当前苍南处于跨越发展阶段，人口流动频繁、城乡格局加快重塑，发展的速度密度对秩序管控提出更高要求，稳定的法治环境直接关系到苍南县发展大局。要聚焦主责主业，以高水平安全护航发展。紧扣产业发展、项目建设、城市更新等中心工作，加大非法侵权、非法经营打击力度，在维护金融安全上主动作为。要夯实平安根基，坚持严打整治、精准防控，抓实基层基础，把大数据、人工智能等新技术融入警务实战。要厚植为民情怀，办好民生实事，创新服务载体，坚守执法公平正义，持续增进民生福祉。

苍南县领导林天望、章贤参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵在县公安局调研

记者 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com