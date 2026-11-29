龙港发布 2026-11-29 15:06:27

11月23日，龙港市委书记李丹调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

11月23日，龙港市委书记李丹调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。她强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，始终站稳人民立场，聚焦民生重点领域、关键薄弱环节，动真碰硬抓整治、从严从实堵漏洞，让整治成效更加可感可及。

在龙港中学，李丹走进学校食堂后厨、配餐操作间，细致询问食堂日常运营管理、食材溯源管控、家校监督机制运行及学生营养配餐等情况，全面了解龙港市“校园餐”领域专项整治推进情况和实际成效。

李丹指出，“校园餐”事关千万学生身体健康、事关千家万户民生福祉，也是群众身边不正之风和腐败问题集中整治的重中之重。要始终把学生健康安全放在首位，聚焦“校园餐”全链条、全环节开展常态化专项整治，紧盯食材采购、储存加工、日常运维等关键环节，严格落实食材溯源、双人查验、菜品留样、卫生消杀等各项制度，切实守住食品安全底线、守牢资金廉洁红线。

李丹强调，要健全校园食品安全长效监管机制，压紧压实学校主体责任、部门监管责任，细化食堂运营、食材准入、日常巡查等管理制度，实现“校园餐”监管闭环落实。要主动畅通家校沟通和社会监督渠道，常态化公开食材价格、采购清单、后厨卫生情况，让“校园餐”全程透明、全程可溯、全程可控，以“校园餐”领域专项整治实效回应社会各界和广大家长的殷切期盼。

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原标题： 李丹调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com