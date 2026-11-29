龙港发布 2026-11-29 15:06:27

11月26日，龙港市委议军会暨龙港市委退役军人事务工作领导小组第七次全体会议召开，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，回顾总结党管武装工作情况，谋划部署下步任务举措，推动人民武装工作高质量发展迈出更实步伐、取得更大成效。

11月26日，龙港市委议军会暨龙港市委退役军人事务工作领导小组第七次全体会议召开，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，回顾总结党管武装工作情况，谋划部署下步任务举措，推动人民武装工作高质量发展迈出更实步伐、取得更大成效。龙港市委书记、龙港市人武部党委第一书记李丹主持会议并讲话。龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、李青等参加会议。

会上，龙港市委常委、人武部政委周飞传达学习习近平强军思想以及习近平总书记关于国防和军队建设最新重要讲话、重要指示批示精神；龙港市人武部部长李军汇报武装工作开展情况；市社会事业局汇报2026年退役军人事务工作开展情况及下步工作思路。

李丹指出，今年以来，龙港市上下深入学习贯彻习近平强军思想，全面落实党中央、中央军委和省委、温州市委决策部署，同心协力、担当作为，扎实推动党管武装、国防动员和后备力量建设，取得了明显成效。

李丹强调，要聚焦政治引领，进一步扛牢党管武装政治责任，牢牢坚持政治建军根本原则，全力支持国防和军队建设，从严抓好各项制度落地落实。要聚焦练兵备战，进一步提升国防动员工作质效，夯实基层基础支撑，提高兵员征集质量，全面锤炼“平时服务、急时应急、战时应战”的能力。要聚焦军地协同，进一步擦亮双拥共建特色品牌，传承发扬拥军优属、拥政爱民优良传统，展现双拥共建新担当，营造崇军拥军、爱军固防的浓厚氛围，为谱写中国式现代化国防新篇章贡献龙港力量。

来 源：龙港发布

原标题： 市委议军会暨市委退役军人事务工作领导小组第七次全体会议召开

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com