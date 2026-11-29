龙港发布 2026-11-29 15:04:41

11月26日，李丹、叶鑫俊、苏立盛、李青等龙港市四套班子领导来到龙港市人武部地下靶场，参加军事日活动，接受国防教育，推动党管武装工作落地落实。

11月26日，李丹、叶鑫俊、苏立盛、李青等龙港市四套班子领导来到龙港市人武部地下靶场，参加军事日活动，接受国防教育，推动党管武装工作落地落实。

当天下午，龙港市领导首先开展95式自动步枪实操教学，在教练员的指导下，认真了解枪械构造，学习射击要领和安全操作规范。现场组织严密、秩序井然，确保军事日活动安全有序。随后，龙港市领导分组有序开展瞄靶预习和实弹射击。卧姿、抵肩、瞄准、击发，在一轮轮体验中，大家切身感受军事训练氛围，在亲身体验中锤炼纪律意识、增强军事素养。

大家表示，开展军事日活动是落实党管武装制度、深化国防教育的重要载体，通过沉浸式军事体验，深刻认识支持国防和军队建设重要意义。下一步将持续深入学习贯彻习近平强军思想，始终把党管武装工作摆在突出位置，全力支持国防动员和后备力量建设，持续巩固军政军民团结良好局面，奋力谱写龙港人民武装和国防动员工作新篇章。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港市领导参加军事日活动

记者 邓雨薇、方崇杰、王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com