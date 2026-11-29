龙港发布 2026-11-29 15:05:23

11月27日，龙港市工商业联合会（总商会）第二次代表大会召开，龙港市委书记李丹出席会议并讲话。

11月27日，龙港市工商业联合会（总商会）第二次代表大会召开。龙港市委书记李丹出席会议并讲话。龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、李青、黄振国、夏天舒等到会祝贺。温州市工商联党组成员、副主席王玉祥到会指导。

李丹对大会的胜利召开表示热烈祝贺，向全体代表和龙港市广大民营经济人士致以诚挚问候。她指出，龙港市工商联紧紧围绕龙港市委、龙港市政府中心工作，始终坚持“两个健康”主题，切实发挥职能作用，团结带领龙港市广大非公经济人士，在服务企业、牵线搭桥、凝聚合力、建言献策等方面，做了卓有成效的工作。

李丹强调，要坚持同心同行，在凝聚共识上再加力。把牢政治方向，深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，不断增强政治认同、思想认同和情感认同；强化党建引领，坚持以高质量党建引领高质量发展，把党的政治优势、组织优势源源不断转化为企业的发展胜势；坚定发展信心，以自身发展的确定性有效应对风险的不确定性，共同把龙港民营经济的金字招牌擦得更亮、打得更响。

要坚持向高向新，在争先突破上再建功。希望大家争当自我发展的排头兵，立足传统优势产业，努力打造人无我有、人有我优的核心竞争力，筑牢龙港实体经济的基本盘；希望大家争当创新发展的排头兵，自觉主动拥抱人工智能，积极探索人工智能行业应用，助力企业降本增效、提质升级；希望大家争当家乡发展的排头兵，在以商招商、人才引育上发挥桥梁纽带作用，在建言献策、参政议政上提出更多“金点子”，为龙港高质量发展作出新的贡献。

要坚持助企护企，在服务发展上再提质。当好薪火赓续的“引路人”，带头讲政治、顾大局、重团结、守纪律，引导新生代企业家接续创新创业、茁壮成长；当好政企交流的“连心桥”，不断拓宽政企联动渠道，推动形成同频共振的良好局面；当好服务发展的“助推器”，讲好龙商奋斗故事，凝聚支持民营经济发展的强大正能量，为龙港高质量发展蓄势赋能。

李丹表示，龙港市委、龙港市政府将一如既往重视和支持各民主党派及工商联开展工作，尽心尽力创造更优条件、搭建更大舞台，推动工商联工作再上新台阶、再创硬成果。希望广大企业家以实干践行初心、以奋进开创未来，奋力谱写新时代龙商高质量发展新篇章，为进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片作出更大贡献。

大会选举产生了第二届龙港市工商业联合会（总商会）执委会和领导班子，方文彬当选为主席（会长）。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港市工商业联合会（总商会）第二次代表大会召开

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com