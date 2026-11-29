龙港发布 2026-11-29 15:05:59

11月27日，龙港市服务业大会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述，全面落实全国和省市服务业大会精神，推动服务业扩能提质和优质高效发展，为进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片提供有力支撑。

11月27日，龙港市服务业大会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述，全面落实全国和省市服务业大会精神，推动服务业扩能提质和优质高效发展，为进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片提供有力支撑。龙港市委书记李丹讲话，龙港市委副书记、市长叶鑫俊主持会议。龙港市领导黄振国、郑永久、肖达统、虞臣肖、朱熙参加会议。

会议解读了《龙港市人民政府关于服务业扩能提质的实施意见》，并发布服务业十五大场景重点项目。市发展和改革局、浙江交投物流集团有限公司、中国美术学院分别围绕推进服务业高质量发展、共建大宗贸易物流平台、以设计赋能印刷包装行业发展作交流发言。

会议指出，龙港服务业是经济稳增长主体，近三年服务业拉动GDP增长贡献均在4个百分点以上。发展服务业是破解土地要素约束、优化经济结构、吸引人才安居乐业的关键举措。要紧扣温州南部现代服务业中心城市目标定位，重点抓好生产性服务业、生活性服务业及治理型服务业三大板块，实现先进制造业与现代服务业深度融合。

会议强调，要做强生产性服务业，锚定印刷包装主导产业优势，搭建印刷包装科创服务平台，提供检测认证、材料配方等共享服务；完善物流供应链体系，补齐外贸通关、海外仓储短板，打通内外贸流通堵点；强化工业设计赋能，推动传统代工模式向“设计+制造+品牌”全链条延伸，助力制造业向价值链高端攀升。要做优生活性服务业，立足滨海小城资源禀赋，统筹烟火气培育与品质化提升，规范发展滨海休闲、民俗体验等特色消费业态，丰富文旅、商贸、康养供给，持续推进城乡一体化便民服务共享，不断满足群众多元化消费需求，打造宜居宜业的城市消费场景。要做精治理型服务业，深化改革创新，统筹全域政务服务和基层治理资源，以人工智能为抓手，推动政务服务流程再造、降本增效，构建集约高效、精准便捷的现代治理服务体系。

来 源：龙港发布

原标题： 全市服务业大会召开

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com