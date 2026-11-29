专业赛事不能靠“勇气”兜底
温州日报 2026-11-29 17:06:46
近日，在内蒙古包头市举办的2026年内蒙古自治区中学生武术锦标赛上，一段乌兰察布市某高中学生张某某的南棍参赛视频在网络广泛传播，随之引发争议。
近日，在内蒙古包头市举办的2026年内蒙古自治区中学生武术锦标赛上，一段乌兰察布市某高中学生张某某的南棍参赛视频在网络广泛传播，随之引发争议。
来 源：温州日报
原标题： 专业赛事不能靠“勇气”兜底
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温青π，真有派！全球温籍青年“沪上论AI”社会11-28
-
永嘉医派首次亮相法国中医联合会国际大会社会11-28
-
瓯剧《张协状元》亮相第27届迦太基国际戏剧节社会11-28
-
瑞安“小英夫妻”入选国家级优质网络主播名单社会11-28
-
响应“5年10万”倡议 温州肯恩大学发布“飞虹计划”科教文体11-28
-
义乌发货，苍南收单！苍南队战胜义乌队社会11-27
-
田间实训打擂台！全省土特产推荐官温州甘蔗地里直播助农社会11-28
-
中国鞋都2027春季订货会，12月7日开幕！社会11-28
-
顺丰快递包装袋，两成产自龙港社会11-28
-
官宣！浙TA总决赛落地龙湾社会11-28