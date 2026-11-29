尊重群众首创 及时制度供给，让更多“一米菜园”长出来
温州日报 2026-11-29 17:06:47
近日，在土耳其安塔利亚《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）上，一份来自中国温州的“无废”实践——《蒲鞋市街道绿园社区无废城市建设一米菜园与堆肥》惊艳亮相，吸引了多国与会者的目光。
近日，在土耳其安塔利亚《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）上，一份来自中国温州的“无废”实践——《蒲鞋市街道绿园社区无废城市建设一米菜园与堆肥》惊艳亮相，吸引了多国与会者的目光。该案例还分别于11月16日、11月19日入选2026年《美丽中国·绿色空间使用者年鉴》和2026年清华大学全球青年气候周“美丽中国·青年说”宣教案例。
来 源：温州日报
原标题： 尊重群众首创 及时制度供给，让更多“一米菜园”长出来
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温青π，真有派！全球温籍青年“沪上论AI”社会11-28
-
永嘉医派首次亮相法国中医联合会国际大会社会11-28
-
瓯剧《张协状元》亮相第27届迦太基国际戏剧节社会11-28
-
瑞安“小英夫妻”入选国家级优质网络主播名单社会11-28
-
响应“5年10万”倡议 温州肯恩大学发布“飞虹计划”科教文体11-28
-
义乌发货，苍南收单！苍南队战胜义乌队社会11-27
-
田间实训打擂台！全省土特产推荐官温州甘蔗地里直播助农社会11-28
-
中国鞋都2027春季订货会，12月7日开幕！社会11-28
-
顺丰快递包装袋，两成产自龙港社会11-28
-
官宣！浙TA总决赛落地龙湾社会11-28