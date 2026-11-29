温州日报 2026-11-29 17:06:47

近日，在土耳其安塔利亚《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）上，一份来自中国温州的“无废”实践——《蒲鞋市街道绿园社区无废城市建设一米菜园与堆肥》惊艳亮相，吸引了多国与会者的目光。

近日，在土耳其安塔利亚《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）上，一份来自中国温州的“无废”实践——《蒲鞋市街道绿园社区无废城市建设一米菜园与堆肥》惊艳亮相，吸引了多国与会者的目光。该案例还分别于11月16日、11月19日入选2026年《美丽中国·绿色空间使用者年鉴》和2026年清华大学全球青年气候周“美丽中国·青年说”宣教案例。 来 源：温州日报 原标题： 尊重群众首创 及时制度供给，让更多“一米菜园”长出来 本文转自：温州新闻网 66wz.com