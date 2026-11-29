温州日报 2026-11-29 17:06:47

2024年6月16日深夜，腿部4级残疾的翟建设（化名）在加速通过该人行横道时，被正常直行的摩托车撞倒后医治无效身亡。事发后，肇事的摩托车驾驶员黄海峰（化名）被判定承担此次交通事故的主要责任，翟建设承担次要责任。

据澎湃新闻11月23日报道，2024年6月16日深夜，腿部4级残疾的翟建设（化名）在加速通过该人行横道时，被正常直行的摩托车撞倒后医治无效身亡。事发后，肇事的摩托车驾驶员黄海峰（化名）被判定承担此次交通事故的主要责任，翟建设承担次要责任。此外，黄海峰因涉嫌交通肇事罪被采取刑事强制措施，最终因事实不清、证据不足，被成都市新津区检察院不起诉。

来 源：温州日报

原标题： 34米斑马线只给12秒，多少人在“赶绿灯”？

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