智慧校园，先把“退出键”还给学生
温州日报 2026-11-29 17:05:00
开学就要下载18款APP，让不少大学生叫苦不迭。学习、签到、后勤服务分属不同平台，部分APP还附带广告弹窗。莫让智慧校园变成学生负担！
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来 源：温州日报
原标题： 智慧校园，先把“退出键”还给学生
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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