央视 2026-11-29 17:25:31

央视2026年11月28日报道

在城市更新与乡村振兴的进程中，闲置老建筑不再是被遗忘的旧物件。天津、温州两地因地制宜盘活老旧空间，让百年老站房变身文艺新地标、荒废老校舍变身特色产业工坊，让老空间释放出新活力，赋能城市与乡村发展。

浙江温州：山村闲置老校舍重生

变身番薯枣加工厂 打造共富工坊

群山环抱的温州瓯海区泽雅镇，39个村落散落于山谷之间。此前受人口外流影响，当地大量老校舍、旧村办公楼、闲置农房长期空置，不仅浪费资源，也成为制约乡村发展的一大难题。

其中一间荒废长达20年的老校舍，如今彻底焕发新生，机器轰鸣不绝于耳，变身标准化番薯枣加工厂，迎来了全新的发展机遇。加工厂运营后人气十足，试吃区始终客流不断，往来游客纷纷驻足挑选、品尝特色番薯枣。

厂区内整齐陈列着13种风味各异的番薯枣，涵盖浙薯13号、烟薯25号、苏薯4号等多个优质品种，口感清甜软糯、嚼劲十足，能够适配不同消费者的口味需求。有游客品尝后连连称赞，并表示，这里的番薯枣软糯适口、甜度适中，口感绝佳，让人百吃不厌。

谈及老校舍的盘活历程，温州市瓯海区泽雅镇农业农村和旅游发展办公室工作人员蔡正辉介绍，这间校舍荒废了整整20年，此前因地理位置偏远、缺乏优质项目，一直无法盘活利用。而五凤垟番薯枣是当地老牌特色产业、口碑出众，但以往均为村民手工自制，产量和经营规模十分有限。

为做大特色农产品产业、打造共富工坊，镇党委决定引进专业加工厂，让闲置老校舍变身产业阵地。

老旧空间的盘活、产业化的升级，让深山番薯枣走出大山、打响名气，也为村集体带来稳定增收渠道，实现了乡村造血。据五凤垟番薯枣加工商户李高钦介绍，目前加工厂每日番薯枣销量可达四五千斤，今年至今总销量已突破十万斤，后续销量还将持续上涨。

浙江温州：盘活闲置资源

农文旅融合激活乡村新经济

一颗小小番薯枣的华丽蝶变，是泽雅镇立足本土特色资源、盘活闲置空间、助力乡村共富的生动缩影。

加工厂落地运营后，特色产业辐射延伸至田间地头，带动农户增收。与此同时，当地深度融合农业、文旅、产业资源，全方位盘活乡村闲置资产。

截至目前，泽雅镇已盘活166处村集体闲置资源，推动全镇村集体经济总收入增长近千万元，真正让闲置空间变资源、特色产业变财富，走出了一条贴合本地实际的乡村振兴之路。

来 源：央视

原标题： 盘活闲置资源 百年老站房变艺术中心、荒废校舍飘出番薯香

本文转自：温州新闻网 66wz.com