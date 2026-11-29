农民日报 2026-11-29 17:21:28

农民日报2026年11月27日报道

岁末回望，浙江温州治水这一年有了新章法。一条鳌江，流经平阳、苍南、龙港；一片塘河，滋养鹿城、瓯海。水相通，治理却各管一段。2026年，温州人大创新构建“1+N”水环境治理协同监督体系，市级统筹是“1”，各地跨区域协同是“N”，跨界治水由此破题。

今年6月24日，鳌江流域“两县一市”人大常委会水环境跨区域协同监督联席会议在龙港召开。

破题从鳌江开始。今年6月24日，平阳、苍南、龙港“两县一市”人大常委会水环境跨区域协同监督联席会议在龙港召开，形成“轮流履职、交叉督查、精准施策、长效治理”监督格局。会上定了四件实事，轮流承办联席会议，组建代表联合监督队伍巡河，一河一策建立问题、责任、整改三张清单，健全水质监测、水系调度、生态补偿、日常保洁、综合执法五项机制。按照“两县一市”鳌江流域跨区域协同治理“1151”计划工作方案，围绕1项目标、突出1个重点、建立5项机制、谋划1个综合治理项目。

监督的力度，写在河上。三地人大组织会议、联合监督10余次，发现河湖“清四乱”等堵点问题11个，转交政府后均已整改。截至9月底，9条黑臭河道已治理完成5条。“人大牵头监督+部门联合执法+代表现场问诊+属地乡镇联动配合”的履职模式在实战中跑出来了。

鳌江之外，各地纷纷探路。鹿城、瓯海人大常委会联合印发跨区域水环境联动监督实施方案，5月15日组织代表乘船沿西山河、温瑞塘河巡查，看水质、查排口、盯岸线，4个问题完成整改、5条建议被采纳。瓯海、瑞安聚焦横坑溪（官山垟河）治理，建立常态化跨界监督协作机制，梳理雨水管网改造等8项任务台账式销号，截至9月底完成5项。永嘉、乐清依托河长制跨区域会商机制共护永乐河，完成水禽养殖场专项整治，乐清段企业生活污水全部纳管，黑臭水体零复发。

今年7月8日，瓯海区人大与瑞安市人大联合对横坑溪全河道水环境治理情况进行监督。

市级统筹，年初即组织12个县（市、区）摸排跨区域水环境问题，制定跨县（市、区）生态环境治理协同监督工作实施方案。3月13日召开全市生态环境治理协同监督工作动员会。市人大城建环保委全程跟进，协调职责交叉、标准不一等问题，对重大水环境问题提级督办、对接职能部门。

更深的变化是机制立起来了。各地出台专项实施方案、联动工作机制，依托“人大代表护水监督团”，代表们联合巡河、靶向督查、暗访抽查、持证视察，从一隅延伸至全流域。代表联络站成了民意收集处置平台，治水问题有人接、有人办、有反馈。从属地“单兵作战”到全域“联防联控”，“上游治理、下游承压”变成上下游共治。人大代表一头连着政府、一头连着群众，当监督之手跨过行政边界握在一起，一河清水便成了全过程人民民主最生动的注脚。

来 源：农民日报

原标题： 浙江温州：“1+N”协同监督的治水实践

记者 方堃

本文转自：温州新闻网 66wz.com