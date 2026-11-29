法治日报 2026-11-29 17:25:00

今年以来，温州以“三预”创新推动监管模式重塑，加快实现从“事后查处”向“事前防范”、从“管理管控”向“服务赋能”转型。

法治日报2026年11月27日报道

“你好，我想咨询一下，办理排水许可证需要哪些手续和流程？”近日，浙江省温州市平阳县萧江镇轻工产业小微园执法助企服务加油站里，两名企业负责人正在咨询。助企服务专员递上《城镇污水排入排水管网许可证核发审批一次性告知清单》，逐项说明材料、流程和对接部门。企业留下诉求，后续便有专员上门踏勘、对接审批窗口。

这一幕，正是温州推行预约式指导、预告式检查、预警式执法“三预”机制的生动缩影。

今年以来，温州以“三预”创新推动监管模式重塑，加快实现从“事后查处”向“事前防范”、从“管理管控”向“服务赋能”转型。

“在家门口的助企加油站就能找对人，省去来回跑部门的麻烦。”温州宏旭包装有限公司总经理杨克志感触颇深。

温州雨泽科技有限公司人事专员陈静同样点赞：“遇上合规难题过来一趟，工作人员精准对接，帮我们‘一站式’打通堵点。”

企业按需“点单”，执法服务队上门“接单”。接到企业预约后，多部门组建联合服务组，执法人员下沉车间，为企业开展“合规体检”，提前排查风险、指导隐患整改，把合规服务送到生产一线。

平阳县综合行政执法局萧江执法中队工作人员金子洁介绍，预约指导不只坐班接待，更跟着项目走、围着难题转。此前，辖区一家科技企业新厂房建设卡在周边绿植迁移环节。中队第一时间牵头召开涉企调度会，联动执法、园林、市政等部门打通审批堵点，上门清点苗木、建立台账。绿植迁移施工期间，工作人员跟踪走访，又发现路灯围挡阻碍施工，当即协调市政部门快速处置。眼下，厂房项目顺利推进。

“跟着进度走、带着温度办，这样的服务，让我们扎根发展更有底气。”温州科发科技有限公司法定代表人毛芳算说。

自推行“预约式”指导以来，温州已梳理形成覆盖24个部门、29个本地特色产业，共计1430项服务事项的可预约清单。线上依托“帮企云·企业之家”“浙里办”一键提交需求；线下在12个县（市、区）企服中心设置法治服务窗口、37个执法助企服务加油站，线上线下联动，让企业诉求“有处提、有人接、有着落”。

如果说预约指导帮企业少跑腿，预告式检查则让企业心中早有数。在龙湾区沙城街道，执法有了“提前预告”。正式检查前3个工作日，户外广告设置、排水许可、燃气安全、占道经营等检查事项清单，会点对点推送至企业负责人手机，留给企业充足时间自查自纠。

检查当日，龙湾区综合行政执法局沙城执法中队联合市场监管、派出所等部门“进一次门、查多项事”，一次进场、综合体检，减少对正常生产经营的打扰。检查结束后，部门还会组织联席共商会，梳理问题、讲解规范、跟进整改，将服务持续到底。

“坚持有感服务、无感监管，核心就是把合规成本降下来，让政企双向共赢。”沙城执法中队队员陈丹帆说。目前，龙湾区各执法部门开展预告式检查539家次，获得企业好评。

预警式执法则进一步把监管防线往前移。温州综合运用无人机巡航、高点视频监控、AI智能识别等技术，搭建起“空地一体、人机协同”的非现场巡查体系，构建起“前端感知—违法预警—调查核实—整改反馈”的闭环管理链条。

龙港市依托“审管执信”全链条应用，打通12个数据来源系统，实现“审批、监管、执法、信用应用”全流程闭环监管预警。

2026年以来，全市累计开展“预约式”涉企指导服务2220起，为企业化解各类难题2578个；组织“预告式”检查700余次；依托非现场手段发出预警117万余次。

从平阳小微园里的助企加油站，到龙湾街道的联合执法现场，“预约、预告、预警”环环相扣、层层递进。柔性监管不是放松监管，而是换一种方式守护营商环境。在温州，“无事不扰、有事必应”不再是一句口号，变成广大企业看得见、摸得着、感受得到的现实。

来 源：法治日报

原标题： 温州推行“三预”机制让执法监管更有温度

记者 王春 通讯员 陈浩如

本文转自：温州新闻网 66wz.com