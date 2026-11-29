央视新闻 2026-11-29 17:50:55

当地时间28日，以色列看守政府总理内塔尼亚胡发表声明说，为应对所谓“国家面临的紧迫安全威胁”，他决定放下“第一大党优先”原则，愿意与主要政治对手、获总统授权组阁的正直党领导人埃森科特在拟议的联合政府中轮流出任总理，且由埃森科特先出任。

当地时间28日，以色列看守政府总理内塔尼亚胡发表声明说，为应对所谓“国家面临的紧迫安全威胁”，他决定放下“第一大党优先”原则，愿意与主要政治对手、获总统授权组阁的正直党领导人埃森科特在拟议的联合政府中轮流出任总理，且由埃森科特先出任。

内塔尼亚胡在声明中表示，尽管其领导的利库德集团是议会第一大党，理应主导组阁或率先出任总理，但鉴于当前“以色列面临严峻的生存威胁”，且可能出现一个无力应对危机的政府，他决定作出上述重大让步，并呼吁反对派阵营结束对他的政治抵制。

内塔尼亚胡在声明中呼吁双方立即启动真诚、高效的谈判，并表示希望埃森科特也能有“类似的妥协和让步意愿”，以组建一个能够抵御危机、确保以色列安全和未来的联合政府。

据以色列方面27日消息，受命组建新政府的以色列正直党领导人埃森科特向已与其签署组阁协议的“以色列是我们的家园”党和以色列民主党作出承诺，未经对方同意，他不会单方面推进同看守政府总理内塔尼亚胡领导的利库德集团组建跨阵营大联合政府。

以色列议会有120个席位。在10月27日的议会选举中，内塔尼亚胡阵营获53席，埃森科特阵营获48席，均未达到单独组阁所需的61席门槛，不属于任何阵营但反对内塔尼亚胡政府的阿拉伯裔政党占19席。以色列总统赫尔佐格8日正式授权埃森科特组建新政府。根据以色列法律，埃森科特有28天时间组建新政府，必要时可申请最多延长14天。（总台记者 赵兵）

来 源：央视新闻

原标题： 内塔尼亚胡称其愿与埃森科特轮流执政

本文转自：温州新闻网 66wz.com