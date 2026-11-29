央视新闻 2026-11-29 17:50:56

热爱不能越界，关注要有底线。我们呼吁全社会把目光回归赛场，平台严管八卦爆料，网民自觉抵制猎奇炒作，摒弃饭圈式窥探，共同守护风清气正的中国体育舆论环境。

针对网上近日曝出的游泳运动员婚讯传闻，中国游泳协会今天（29日）发文回应，全文如下——

这两天，社交平台接连曝出一些游泳运动员的婚讯传闻，来源不明的爆料、真伪难辨的截图轮番冲上热搜榜。不论真假，这场只为追逐流量的八卦闹剧，应当休矣。

运动员的个人生活应当得到尊重，正常的生活空间应当得到保护。公众人物也有自己不愿意被打扰的个人空间，违背运动员的意愿将他们的生活披露、曝光，不仅是不道德的，也是违法的。《民法典》第一千零三十二条规定，“任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权”。

不管在什么时候，不管是不是造谣，这种将运动员个人隐私未经允许就公开的行为都必须制止。特别是短池游泳世锦赛开战迫在眉睫，捕风捉影的流言无端消耗运动员心神，扰乱队伍备战秩序，污染体育舆论生态。真正的体育热爱，应当致敬赛场拼搏，而非深挖私人生活；把猎奇八卦凌驾于运动员切身感受之上，是对体育健儿的不尊重。

热爱不能越界，关注要有底线。我们呼吁全社会把目光回归赛场，平台严管八卦爆料，网民自觉抵制猎奇炒作，摒弃饭圈式窥探，共同守护风清气正的中国体育舆论环境。

来 源：央视新闻

原标题： 运动员接曝婚讯传闻，中国泳协：不管是不是造谣，个人隐私未经允许就公开的行为都必须制止

本文转自：温州新闻网 66wz.com