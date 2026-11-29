央视网 2026-11-29 17:50:56

第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日到13日在广东珠海举办。29日上午，歼-16D、运-20B等空军多型主战战机陆续飞抵珠海金湾机场，中国航展空军参展装备集结持续推进。

第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日到13日在广东珠海举办。29日上午，歼-16D、运-20B等空军多型主战战机陆续飞抵珠海金湾机场，中国航展空军参展装备集结持续推进。

伴随着沉稳有力的轰鸣，两架运-20B大型运输机、两架运油-20A空中加油机先后平稳降落珠海金湾机场。作为我国自主研制的新一代军用大型运输机，运-20B是首次在中国航展公开亮相。航展期间，现场观众不仅可近距离观看装备外观，还能进入运-20B货舱内部参观，直观感受国产大型运输机的战略投送能力。

空军航空兵某部赵迎坤称：“这次航展，运-20B和运油-20A同台亮相，运-20B首次参展，首次公开飞行展示，首次开放展示飞机货舱，静态展示将呈现人员运输、伞降等多种构型，飞行展示紧贴实战。”

29日上午，歼-16D电子战飞机也顺利抵达，将参加地面静态展示，这是该机自2021年第十三届中国航展首次公开亮相以来，第四次亮相中国航展。歼-16D飞机是以歼-16飞机为平台自主研制的新型电子战飞机，具备“侦、攻、防”一体综合作战能力，可有效对抗预警探测、指挥通信、拦截打击等要素构成的先进防空体系，进一步提高空军电子进攻能力。

空军航空兵某部熊一举称：“歼-16D是我国最新一代的电子战飞机，在现代空战中扮演重要角色，也被大家亲切称为‘空中魔法师’，以地面静态展示为主，通过与国内外观众近距离接触，体现中国空军的开放自信，同时也希望展现出新时代空军官兵矢志空天、奋飞打赢的昂扬风貌。”

29日上午抵达的还有运-9运输机、空警-500A预警机。空警-500A是本次静态展区预警探测与防空反导板块的重要空中力量，作为我国自主研制的中型预警机，主要担负空中巡逻警戒以及指挥控制任务。相比空警-500飞机，它在预警指挥、远程远海作战等方面效能实现显著提升。

按照航展整体筹备计划，30日，歼-16、歼-10C以及空军八一飞行表演队等参展力量还将陆续抵达金湾机场。目前，空军参展装备进场、展区布设、保障对接等各项工作正按计划有序推进。

来 源：央视网

原标题： 歼-16D、运-20B等多型主战战机亮相 中国航展空军参展装备集结持续推进

本文转自：温州新闻网 66wz.com