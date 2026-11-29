2027年度“国考”开考
新华网 2026-11-29 17:47:57
11月29日，中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员公共科目笔试在全国各考区举行。
11月29日，在山东省枣庄市实验小学（薛城）考点，一名考生在入场前抓紧时间复习。 新华社发（孙中喆摄）
11月29日，中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员公共科目笔试在全国各考区举行。
11月29日，在南京林业大学考点，考生有序进入考场。 新华社发（杨素平摄）
11月29日，在江苏省无锡市凤翔实验学校考点，一名考生在等候进场时复习。 新华社发（还月亮摄）
11月29日，在山东省枣庄市实验小学（薛城）考点，考生在入场前抓紧时间复习。 新华社发（李志军摄）
11月29日，在江苏淮安市实验小学新城校区考点，工作人员查验考生证件。 新华社发（赵启瑞摄）
11月29日，在南京林业大学考点，考生在等候进场时复习。 新华社发（刘建华摄）
11月29日，在南京林业大学考点，考生排队等候进场。 新华社发（苏阳摄）
来 源：新华网
原标题： 2027年度“国考”开考
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温青π，真有派！全球温籍青年“沪上论AI”社会11-28
-
永嘉医派首次亮相法国中医联合会国际大会社会11-28
-
瓯剧《张协状元》亮相第27届迦太基国际戏剧节社会11-28
-
瑞安“小英夫妻”入选国家级优质网络主播名单社会11-28
-
响应“5年10万”倡议 温州肯恩大学发布“飞虹计划”科教文体11-28
-
义乌发货，苍南收单！苍南队战胜义乌队社会11-27
-
田间实训打擂台！全省土特产推荐官温州甘蔗地里直播助农社会11-28
-
中国鞋都2027春季订货会，12月7日开幕！社会11-28
-
顺丰快递包装袋，两成产自龙港社会11-28
-
官宣！浙TA总决赛落地龙湾社会11-28