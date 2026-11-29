新华网 2026-11-29 17:48:58

据乌克兰国际文传电讯社29日报道，乌克兰总统泽连斯基当天接受采访时称，乌方愿意沿军事接触线停火以开启与俄方的外交谈判。

据乌克兰国际文传电讯社29日报道，乌克兰总统泽连斯基当天接受采访时称，乌方愿意沿军事接触线停火以开启与俄方的外交谈判。 泽连斯基称，沿军事接触线停火对乌方而言已是“非常大的妥协”。他说，希望美国总统特朗普能够继续寻求结束俄乌冲突，但“不能仅让乌克兰承受代价”。 来 源：新华网 原标题： 泽连斯基：愿沿军事接触线停火以开启谈判 记者 李东旭 本文转自：温州新闻网 66wz.com