新华网 2026-11-29 17:50:57

美国陆军近日在美国艾奥瓦州引爆并销毁近5吨含铅炸药，引发公众对相关环境污染与健康影响的担忧。美国环境保护署28日在官网上公布其采集的附近水样实验室检测初步结果，称在目前已检测的64份水样中没有发现与军方引爆行动相关的铅污染迹象。一些环保人士对这一结论表示质疑。

美国陆军近日在美国艾奥瓦州引爆并销毁近5吨含铅炸药，引发公众对相关环境污染与健康影响的担忧。美国环境保护署28日在官网上公布其采集的附近水样实验室检测初步结果，称在目前已检测的64份水样中没有发现与军方引爆行动相关的铅污染迹象。一些环保人士对这一结论表示质疑。

美国环保署28日接连发布两份声明。声明说，环保署人员在爆炸后采集了1600多份空气、水、土壤和灰尘样本，与爆炸前采集数量大致相当，并评估了187处民居以及学校、托儿所、教堂等公共场所设施所受影响。初步检测结果显示，在爆炸后采自当地饮用水源的38份样本中均未发现与军方引爆行动相关的铅污染迹象；在另外26份采自池塘、湖泊等娱乐用水水源的样本中，也未检测到相关铅元素。

这是5月14日拍摄的美国艾奥瓦州首府得梅因主城区。新华社记者张凤国摄

另外，美国环保署27日发布声明称，其空气监测团队在爆炸后连续30个小时内，于事发地周围空气中未监测到铅。不过，一些环境专家认为，大气采样的价值有限，真实的铅沉降水平需要通过对水、土壤和结构表面的采样来测定，对这些采样的分析需要更长时间。

美国非政府环保组织塞拉俱乐部艾奥瓦州分部法律事务负责人沃利·泰勒质疑环保署公布的初步结论。他说，现在下结论为时尚早，他将等待艾奥瓦大学和其他独立机构的检测结果，“（爆炸释放的）铅总得有个去处”。

这是5月11日在美国艾奥瓦州布里奇沃特镇一处农场拍摄的牛群。新华社记者张凤国摄

今年3月，美国陆军在位于艾奥瓦州小城米德尔敦的陆军弹药厂发现，68桶叠氮化铅因长期存放，桶内维持其稳定性的液体已逐渐挥发，致使叠氮化铅重新结晶。叠氮化铅对温度变化、撞击和摩擦高度敏感，即便轻微摩擦也可能导致爆炸。军方随后召集专家制定处置方案，最终决定可控引爆方案。

当地民众和环保组织担心，爆炸销毁会释放大量含铅的有毒烟尘，造成环境污染，影响公众健康。回应这类诉求，法院一度叫停军方的引爆方案，但在美国总统特朗普介入下，引爆方案最终于本月23日获批，并于25日实施。

美国普渡大学灾害规划专家安德鲁·惠尔顿告诉美国国家公共广播电台，此次爆炸对儿童和孕妇的潜在危害最大，空气和物体表面会残留铅尘，烟尘可能扩散到距离弹药厂约160公里以外的地区。

来 源：新华网

原标题： 美环保署称美军炸药未致铅污染 环保人士：不信

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com