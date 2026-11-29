新华网 2026-11-29 17:52:22

11月29日11时53分，长征六号丙遥三运载火箭在太原卫星发射中心发射升空，将天基云技术验证01星、02星，中科卫星12星、13星共4颗卫星送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第683次飞行。

11月29日11时53分，长征六号丙遥三运载火箭在太原卫星发射中心发射升空，将天基云技术验证01星、02星，中科卫星12星、13星共4颗卫星送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第683次飞行。 来 源：新华网 原标题： 一箭四星 长征六号丙遥三运载火箭发射成功 摄影 王亚鹏 本文转自：温州新闻网 66wz.com