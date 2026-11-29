新华网 2026-11-29 17:53:19

澳大利亚政府29日宣布嘉奖去年澳大利亚邦迪滩枪击事件中4名见义勇为者，其中3人已不幸罹难，一名幸存者被授予“英勇十字”勋章，这是澳大利亚官方表彰平民英勇行为的最高荣誉奖项。

澳大利亚政府29日宣布嘉奖去年澳大利亚邦迪滩枪击事件中4名见义勇为者，其中3人已不幸罹难，一名幸存者被授予“英勇十字”勋章，这是澳大利亚官方表彰平民英勇行为的最高荣誉奖项。

悉尼市民艾哈迈德获颁“英勇十字”勋章，为该勋章1975年设立以来第6名获此殊荣者。澳大利亚总督莫斯廷称赞艾哈迈德“在万分危险的情况下，不顾个人安危，防止更多人遭受重伤或殒命之痛”。

2025年12月21日，人们在澳大利亚悉尼邦迪滩参加纪念活动，缅怀邦迪滩恐怖袭击受害者。新华社记者马平摄

悉尼邦迪滩2025年12月14日发生针对犹太人节庆活动的枪击事件，造成包括1名枪手在内的16人死亡。艾哈迈德当时躲在一辆停放的汽车后，瞅准时机冲向两名行凶者中的1人，经过一番搏斗，夺下对方手中枪支。在此过程中，艾哈迈德身中数枪，接受数次手术治疗，幸未伤及性命。

在事件中试图阻止枪手行凶却不幸罹难的一对夫妇和一名男子分别被追授“勇气之星”和“英勇奖章”勋章。

澳大利亚授予个人的英勇勋章分4个等级，从高到低依次为“英勇十字”勋章、“勇气之星”、“英勇奖章”、英勇行为嘉奖。

澳政府表示，邦迪滩枪击案是一起受极端组织“伊斯兰国”思想驱动的恐怖袭击。为防范此类事件，澳大利亚议会今年1月20日通过了更严格的枪支管控法与反仇恨犯罪法。

来 源：新华网

原标题： 澳政府嘉奖邦迪滩恐袭中见义勇为者

记者 欧飒

本文转自：温州新闻网 66wz.com