新华网 2026-11-29 17:55:34

新雪季如期而至，全国多地雪场陆续开板，冰雪旅游进入旺季。记者近日在吉林、新疆、黑龙江、河北、内蒙等地调研了解到，受供给升级、航线加密、“秋假”红利等因素影响，这个雪季“南客北上”趋势明显，雪场及周边住宿预订量持续走高，冰雪消费成色更足。

新雪季如期而至，全国多地雪场陆续开板，冰雪旅游进入旺季。记者近日在吉林、新疆、黑龙江、河北、内蒙等地调研了解到，受供给升级、航线加密、“秋假”红利等因素影响，这个雪季“南客北上”趋势明显，雪场及周边住宿预订量持续走高，冰雪消费成色更足。

“南客北上”开启雪季消费热潮

小雪节气刚过，长白林海银装素裹，山脚下的长白山万达国际度假区人气升腾。初级雪道上，不少南方游客踏雪滑行，开启冬日追雪之旅。

“还没到旺季，度假区游客日均已超4000人，其中约70%为南方游客。”度假区创新业态中心总监王军玲说。

记者走访发现，客源结构变化，是新雪季的突出特征之一。一些北方传统冰雪目的地客源半径不断扩大，“南客北上”趋势明显。

11月26日，雪友在长白山万达国际度假区滑雪。新华社记者王帆 摄

在内蒙古，常住人口仅约3万人的小城阿尔山，年接待游客超600万人次。“今年南方滑雪游客比较多，阿尔山冰雪节期间基本都是满房状态。”阿尔山漫步雅舍民宿负责人刘冬说。

河北崇礼万龙滑雪场10月下旬开板后首个周末客流量同比增长近两成，省外雪友占比超七成，不少雪友来自上海、浙江等地区；途牛数据显示，今冬黑龙江冰雪游“早鸟”客群中，南方游客人次占比超过70%。

多地冰雪消费热度走高，映照出冰雪供给的持续扩容。从长白山、亚布力等传统冰雪度假区迭代升级，到崇礼冬奥场馆赛后利用、阿勒泰与阿尔山等冰雪目的地相继“出圈”，我国冰雪旅游版图持续拓展。

“围绕游客从滑雪体验到度假休闲的全流程需求，度假区不断升级滑雪产品服务，完善度假助理服务机制，为游客留下独特的冰雪记忆。”王军玲说。

随着航线网络不断织密，远距离“追雪”的空中通道更加顺畅。2026年冬春航季哈尔滨太平国际机场运营航线173条、通航城市107个，相较上一个冬春航季新增丽江、临汾等通航城市，航线网络覆盖面和通达性进一步提升。

相关数据显示，截至11月初，抢订2026年11月至2027年春节前出发、航程2000公里以上的热门“冰雪航线”预订量同比增长2倍。

去哪儿旅行大数据研究院分析，今年，全国多地陆续放“秋假”“雪假”，各大热门冰雪景区预计将迎来一个更“挤”的雪季，北方地区本地亲子家庭周边冰雪游、微度假热度也将提升。

“冰雪+”乘数效应持续释放

各地以冰雪为核心撬动多业态融合发展，“冰雪+”的乘数效应持续释放。

滑雪作为流量入口，持续带动周边配套业态协同增长。新雪季，民宿经营、雪具租赁、特色餐饮等新业态蓬勃兴起。紧邻吉林北大湖滑雪度假区的南沟村，发展民宿超130家，越来越多村民投身冰雪服务等产业，在家门口端上了“雪饭碗”。

新疆富蕴县可可托海镇党委书记徐波说，当地拓展滑雪培训、冰雪旅拍、马背观光等项目，打造特色雪村民宿集群，同时联动阿勒泰旅游环线引流，拉长产业链、延长游客停留时间，推动冰雪消费从“打卡看风景”向沉浸式体验升级。

11月14日，雪友在新疆可可托海国际滑雪度假区滑雪。新华社记者胡虎虎 摄

“赛事+文旅”融合释放新动能。河北崇礼云顶滑雪公园、国家跳台滑雪中心“雪如意”持续探索“赛民共享”，在承接专业赛事的同时面向大众常态化开放；黑龙江打造“跟着冰超去旅行”产品，把观赛、游玩、民俗体验纳入同一消费动线……

明年1月，长春2027第33届世界大学生冬季运动会将在吉林省长春市、吉林市两地举办。吉林省文化和旅游厅副厅长金振林说，比赛期间雪场不封闭，赛事运行与大众滑雪同步进行，高标准建设打磨的竞赛雪道，将向滑雪爱好者开放体验。

国务院办公厅印发的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》提出，到2027年冰雪经济总规模达到1.2万亿元，到2030年达到1.5万亿元。

文化和旅游部冰雪重点实验室主任、吉林大学教授辛本禄说，“冰雪+”是落实冰雪经济高质量发展政策的重要路径，各地通过拓展产业边界、创新供给形态，串联起全链条消费场景，为冰雪经济持续扩容、迈向长远发展目标提供支撑。

“向优提质”激活市场内生动力

业内人士认为，随着冰雪消费热度持续攀升，我国冰雪产业正迈入提质升级的新阶段，行业仍面临用户黏性不足、专业人才缺口较大、装备品牌化培育有待提升等挑战。

“冰雪经济的本质属性要以消费者为中心。”辛本禄说，破解冰雪运动“体验客”占比偏高等难题，关键是从专业竞技导向转向大众需求导向，针对不同群体提供分层分类产品，让每个人都能找到适合自己的冰雪玩法。

建强人才队伍，是冰雪产业提质升级的重要基础保障。目前，针对行业迫切需要的复合型人才，行业正以产教融合加快破局。在吉林，吉林体育学院等高校与省内多家滑雪度假区合作开设定制班，定向培育复合型冰雪运营与服务人才。

人才是软支撑，装备是硬实力。近年来，国产造雪机、索道等场地装备实现国产化突破，面向大众市场的雪板、雪服、智能娱雪装备，高端研发与品牌培育正在加速推进。

一批本土企业正瞄准细分赛道发力创新：哈尔滨凡奇智能科技将航天智能热控技术转化为电致变色滑雪镜，已拿到海内外采购订单；由吉林化纤集团自主研发的“希飞”碳纤维滑雪板，已在多家滑雪场投入使用。

“企业创新打造国潮冰雪装备，还与多品牌开展联合开发，推动本土冰雪装备从原料优势走向终端产品‘出圈’。”吉林化纤集团拓普贸易有限公司相关负责人说。

黑龙江省冰雪产业协会会长贾连琦表示，将流量势能转化为可持续的产业增量，未来需不断强化创新发展，推动冰雪产业数字化、智能化升级，让冷资源持续释放热动能，把冰天雪地更好转化为金山银山。

来 源：新华网

原标题： “南客北上”，“冰雪+”释放消费热动能

记者 王帆、杨思琪、孙哲

本文转自：温州新闻网 66wz.com