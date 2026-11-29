新华网 2026-11-29 17:57:10

日本多家食品企业计划明年第一季度上调产品价格，最大涨幅达到20%。涨价时间恰逢日本政府计划明年4月开始下调食品消费税税率。

日本多家食品企业计划明年第一季度上调产品价格，最大涨幅达到20%。涨价时间恰逢日本政府计划明年4月开始下调食品消费税税率。

据共同社28日报道，计划涨价的企业包括明治控股有限公司。这家日本主要食品生产商计划上调34种奶酪、黄油和油脂产品价格，涨幅从大约3%至9%。另外，24款冰激凌的价格将上涨大约5%至12%。

可果美公司计划提高409种产品的价格，包括番茄酱等酱料类，最大涨幅为13.1%。

万字公司也将上调番茄酱等58种产品的价格，幅度从5%至15%不等。

纪文食品公司一系列产品将涨价，其中以鱼酱产品为主，涨幅最大达到20%。

报道说，此轮食品涨价发生在中东紧张局势导致原材料等生产成本上涨之时，而且预计会对日本政府下调食品消费税税率的效果产生不利影响，使民众生活负担难以减轻。

6月4日，一名顾客在日本东京一家超市内购物。新华社记者李诗萌摄

日本总务省20日公布的数据显示，剔除生鲜食品后，日本10月核心消费价格指数（CPI）同比上涨2.2%，涨幅连续两个月超过日本政府和央行设定的2%目标水平，且连续62个月同比上涨。

来 源：新华网

原标题： 日本多家食品企业拟涨价 最高涨20%

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com