温州日报 2026-06-07 09:04:00

温州网讯 6月5日下午，省委副书记、宁波市委书记王成与赴甬考察的省委常委、温州市委书记张振丰交流。

王成对张振丰一行来甬考察表示欢迎，对温州一直以来对宁波现代化建设的大力支持表示感谢。他表示，今年是“十五五”开局之年，是推动高质量发展建设共同富裕示范区取得决定性进展、率先呈现基本实现社会主义现代化生动图景的重要之年。温州和宁波，同处东海之滨，是全省高质量发展的重要增长极。希望双方深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委、省政府部署要求，站在服务长三角一体化发展、服务全省大局的高度，突出优势互补、错位发展、一体协同，持续加强在因地制宜发展新质生产力、高水平对外开放、海洋经济高质量发展、重大基础设施互联互通、共同富裕先行示范、“双碳”引领全面绿色转型等方面的深度合作，全面提升都市圈辐射带动力，为全国全省挑大梁、多贡献。

张振丰表示，此次考察交流，是对标学习、交流合作之行。宁波厚重的人文底蕴、向海图强的开放气魄、党建引领的基层活力，令人印象深刻。温州和宁波同处沿海产业带、同为国家自主创新示范区，产业互补性强、合作空间广阔。希望两地深化交流合作，在科技创新、产业互补、改革开放上合作共赢。温州将深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面落实省委、省政府部署要求，学习借鉴宁波好经验好做法，协同推进义甬舟、金丽温开放大通道建设，深化港口联动发展，打造世界一流强港“金南翼”；加强跨区域文旅合作，推动历史文化活态化传承、创造性转化；坚持以党建为引领，因地制宜推动乡村片区组团发展。

张振丰一行考察了宁波舟山港集团总部、鄞州区下应街道湾底村、天一阁博物馆，实地了解世界一流强港建设、党建引领乡村全面振兴、文化遗产保护与利用等情况。

宁波市领导奚明、杨勇，温州市领导吕伯军、陈应许参加有关活动。

来 源：温州日报

原标题： 温州市领导赴甬考察 王成与张振丰交流

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