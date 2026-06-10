用十分之一的原料创造三分之一的产值 探寻洞头羊栖菜“升值”密码

温州日报 2026-06-10 08:21:00

“金海蕴”加工车间内，工人在分拣羊栖菜原料，为后续加工做好准备。 黄文盈 摄

温州网讯 洞头，全国14个海岛区（县）之一，中国羊栖菜之乡。这里产出的羊栖菜占全国总量近九成，其中的九成又漂洋过海，销往日本和韩国。

但长期以来，洞头羊栖菜大多停留在原料销售阶段，定价权掌握在买方手中，养殖户增收空间有限。近年来，以“金海蕴”“佳海”“星贝”等为代表的一批本土企业，开始探索精深加工。食菜、海藻肥、功能饮料、药用提取物……企业正试图让这根“海中人参”，从“论吨卖”走向“论克卖”。

这条升值之路现在走了多远？养殖户是否真正受益？日前，记者深入洞头，探寻羊栖菜的“升值”密码。

从“小而散”到“精而优”

每年4到6月，是洞头羊栖菜收获的季节。53岁的许生握承包了100亩海域，忙碌地组织工人收割、晾晒。他养了近20年羊栖菜，从最初十几亩，一步步扩大到如今的上百亩规模。许生握的创业轨迹，从一个侧面折射出洞头羊栖菜养殖的变化。

洞头区渔民与羊栖菜协会原会长郑志明告诉记者，洞头羊栖菜养殖目前稳定在1万亩左右。早前，区内有养殖户300多户而目前为160户左右。虽然养的人少了，但养殖规模、产量都较之前明显提高。早期散户多、规模小，抗风险能力弱。随着养殖技术提升、市场变化和成本上升，一部分高龄或小规模养殖户退出，留下的是技术更成熟的专业大户。平均养殖规模从过去每户20亩提升至50亩，最大单户达700亩。亩产量也从过去的1000来斤提升至约1500斤。

“在销售方面，我们养殖户基本没有困扰，大部分是订单销售，每年都能被收购。”许生握说。

在洞头，以浙江金海蕴生物股份有限公司为代表的企业，正在探索多种形式的共富联结机制。浙江金海蕴生物股份有限公司董事长吕志中介绍，他们与20多户养殖户签订长期收购协议，这种模式让养殖户可以安心专注于生产。目前，他们带动全产业链增收超千万元。同时，联合扎根海岛多年的专家林立东博士，为养殖户提供优质苗种和技术指导。企业的“共富工坊”优先吸纳本地渔嫂就业，提供30多个“家门口”的岗位，让这些渔嫂既能照顾家庭，又能获得稳定收入。此外，温州佳海食品有限公司、温州星贝海藻食品有限公司等企业也通过类似方式，带动养殖户增收。

不过，稳定不等于高收益。干菜收购价长期维持在每斤3.5元至3.8元，波动不大。按亩产鲜菜1500斤计算，许生握100亩规模，年毛收入40多万元，扣除成本，净利润并不丰厚。与此同时，人工成本持续上涨，利润空间就更小了。更让郑志明关注的是从业人员结构，“目前养殖户年龄普遍偏大，年轻人不愿意接手。养殖工作辛苦，收入预期稳定但增长有限，对年轻人吸引力不够。”

从“粗加工”到“深开发”

光靠卖原料，对养殖户的带动还有限。为了提升羊栖菜产品的附加值，洞头多家企业在深加工领域进行了不同方向的探索。

浙江金海蕴生物股份有限公司是洞头羊栖菜加工企业中投入较大、链条最长的一家。这家创办于1988年的民营企业，2020年因经营困难被整体划入温州市工业与能源集团，成为国企二级子公司。集团注资、管理层重组、技术改造全面铺开，企业逐步走出困境。

“金海蕴”转型分三个层次：第一层，投资600多万元建成自动化生产线，开发即食羊栖菜，产品附加值明显提升。第二层，和浙农集团共同投资的浙江石原金牛生物科技有限公司利用尾料生产海藻肥，去年产值达2600多万元。第三层，联合温州医科大学提取褐藻多糖硫酸酯——一种具有抗肿瘤、提高免疫力等功效的活性物质。作为原料药，每吨售价可达上百万元，新生产线预计年增加产值1000万元。此外，企业还联合天津大学温州安全研究院攻克了除砷脱腥技术难题，为产品品质提升提供关键保障。

温州佳海食品有限公司是全国最大的羊栖菜出口商，长期深耕日本市场，近年来开始将目光投向国内。企业设立博士创新站，正在研发高端干制品和羊栖菜预制菜。“这是从单纯出口转向内外并进的重要一步。”博士创新站有关负责人说。

温州星贝海藻食品有限公司另辟蹊径做饮品。2025年，该公司联合科研院所，采用冷冻锁鲜、低温萃取技术，成功开发可直接饮用的海藻健康饮品。目前，已开发出五大类上百个品种，将羊栖菜从传统食材升级为功能性饮品。

这些探索令人振奋，但体量在整个产业中仍有限。不过，一组数据足以说明精深加工的价值：洞头羊栖菜年总产值约1.5亿元，其中九成的原料用于出口，产值约1亿元；而剩余部分，被用来制作即食菜、海藻肥、饮料、药用提取物等精深加工产品，产值竟达近5000万元。

“用一成的原料，创造了三分之一的产值。尽管目前深加工规模还不大，但它为产业打开了新的想象空间。”洞头区农业农村局渔业渔政渔港管理科负责人林合锋说。

郑志明表示，如果国内市场需求能够打开，洞头海域还有剩余养殖容量，养殖户完全具备扩大生产的能力。

洞头羊栖菜产业正在形成一条“企业带头、养殖户跟进、多方共赢”的共富链条。羊栖菜的升值之路还在延伸，方向已经清晰。

记者手记

羊栖菜的“升值”与“等待”

采访期间，我一直在想一个问题：为什么被日本人称为“海中人参”的羊栖菜，在国内知道的人并不多？

答案并不复杂。长期以来，洞头羊栖菜产业被困在价值链的最底端——卖原料。养殖户辛辛苦苦养出来的菜，漂洋过海到了海外，经过精深加工后身价倍增，而原产地只能赚取微利。

但令人欣喜的是，洞头羊栖菜的产业格局正在改变。

在“金海蕴”的车间里，我看到了那条投资600多万元的自动化生产线。曾经只能晒干出口的羊栖菜，变成了开袋即食的健康零食；在“星贝”的产品展厅里，羊栖菜饮品整齐陈列……

而最让我震撼的，是那一组数据——仅用10%的原料，通过精深加工创造了全产业近三成的产值。这样的反差，恰恰是羊栖菜产业值得期待最有力的注脚。

从“论吨卖”到“论克卖”，羊栖菜的这条升值路注定漫长。它需要政府政策的支持引导，需要企业持续的研发投入，更需要用时间去培育消费者的认知度。但吕志中一句话让我印象深刻：“路还长，但方向对了，就不怕远。”

来 源：温州日报

原标题： 用十分之一的原料，创造三分之一的产值

探寻洞头羊栖菜“升值”密码

记者 黄文盈 通讯员 陈安妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com