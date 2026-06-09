温州日报 2026-06-09 08:57:11

贴好“食安封签”的外卖，吃着才放心。 夏婕妤 摄

温州网讯 今年6月1日起，国家市场监督管理总局制定并发布的《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》（以下简称《规定》）正式施行。《规定》明确外卖出餐前必须封签到位，且不得使用普通胶带、订书钉等替代食安封签简单封口，消费者在收餐时可优先查验封签完整性，无封签或封签破损可当场拒收。

小小封签一头拴着商家主体责任，一头连着消费者合法权益，这项规定被认为对外卖的买卖双方都起到很好的保护作用。温州的实施情况怎样？记者日前对此进行调查采访。

品牌店家大多封签到位

上午11点15分，外卖出餐的高峰时段。外卖骑手们陆续从餐饮商户取餐，送往消费者手中。

在一份外卖的生烫米线的包装袋上，记者看到，印有品牌LOGO的“食安封签”赫然粘贴在外卖包装袋口。旁边另一份番茄五谷渔粉虽然没有专用的外卖袋包装，但商家同样用“食安封签”将塑料袋与小票牢牢粘住。

就在这时，一个穿着淘宝闪购工作服的外卖骑手飞驰而至，放下一盒外卖烤鸭。骑手告诉记者，这两年大部分商家会贴封签，6月1日有了明文规定后，不贴“食安封签”或封签破损，消费者可以当场拒收。这样一来，商家就更加重视给食品贴封签了。

另一位有着七八年骑手经历的陈师傅也告诉记者，自己送外卖时也会特别关注食品的封签，这既是商家对食品安全负责的态度，也是对消费者健康的保护。他说：“以后取餐我会更仔细检查，如果没有贴封签，会第一时间让商家贴好再投送。”

“食安封签”异常消费者可拒收

一枚小小的“食安封签”，看似方寸贴纸，却是阻隔外卖餐品配送途中污染、人为拆换的重要屏障，更是守护消费者用餐安全、明晰权责划分的关键抓手。

温州市市场监督管理局工作人员告诉记者，温州自2021年启动“阳光厨房”建设，接入率达96.29%。2025年又主动承接“浙江外卖在线”迭代升级试点，在全国率先探索全场景网络餐饮“AI+非现场监管”新路径，打造AI智治系统。截至目前，温州已通过AI开展“阳光厨房”运行自动监测26.8万家次，提醒商家完成整改1.44万次。搭配骑手“随手拍”、外卖红黑榜、整治“幽灵外卖”、打造无堂食聚集点位等举措，温州搭建起了“数字监管+社会共治”的立体化监管体系。

消费者收货时，如果发现外卖未粘贴专用食品安全封签、封签出现破损撕裂，或是封签被拆开后二次粘贴复原等情况，该怎样维权？温州市市场监督管理局工作人员表示，市民遇到这种情况，可直接无条件拒收，骑手不得强制签收，由此产生的订单损失由商家与外卖平台共同承担。

如果市民选择签收维权，可以第一时间拍摄外卖整体外观、无合规封签的包装细节、订单小票等凭证，妥善保存与骑手、商家的沟通记录，随后直接在订单页面提交售后，申请全额无责退款。若商家或平台推诿，无故拒绝退款，可通过12315市场监管热线或12345政务服务便民热线投诉维权。

来 源：温州日报

原标题： 新规“食安封签”六月施行 你点餐的外卖贴封签了吗

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com