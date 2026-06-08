温州日报 2026-06-08 09:09:20

温州网讯 游园研学学法条，趣味闯关赢好礼。6月10日，2026年浙江省未成年人保护宣传月暨儿童友好现场推进活动将在温州园博园北园中国馆举行。普法与童趣相融，新奇看点满满，记者日前探营，提前解锁各式特色玩法。

据了解，2026年浙江省未成年人保护宣传月暨儿童友好现场推进活动由浙江省人民政府妇女儿童工作委员会主办，温州市人民政府妇女儿童工作委员会和中共温州市瓯海区委、瓯海区人民政府承办。

与以往法律宣讲不同，这场盛会让未成年人保护的普法宣传走出课堂、融入游园场景。活动当天，温州园博园中国馆将设置趣味互动展位，展示各地未成年人保护的特色项目和温州市儿童友好生活季主题活动内容。活动现场，智能机器人互动、守护热线大营救、向欺凌说不等游戏轮番上线，将晦涩的法律条文转化为趣味闯关任务，潜移默化地宣传《浙江省未成年人保护条例》，让孩子们在游戏玩乐中学习未成年人保护知识，闯关成功还能收获暖心礼品，收获独属儿童的欢乐体验。

除了互动游戏外，多地“宣传大使”将现场分享经验，围绕儿童友好与农文旅融合发展新路径、预防未成年人犯罪、协同打造未成年人保护格局、守护未成年人心理健康等内容分享实践妙招。情景剧《温情守护·点亮心灯》则通过主人公“馨馨”的故事，展现全省未成年人保护工作成效。

除此之外，浙江省首批环境健康儿童友好活动空间试点、“五健”行动进山区海岛项目、温州市未成年人保护十项行动将接连发布，现场赠送《温州儿童友好城市研学手册》。

活动现场，2026年温州市儿童友好生活季将正式启幕。2022年至2025年，温州已连续举办4届儿童友好生活季，今年是第5年。从童迎亚运、海霞研学到安全一夏，每年7月集中启动的儿童友好生活季暑期主场活动，已经成为温州儿童友好品牌活动之一。

据介绍，《浙江省未成年人保护条例》实施后，温州不断深化儿童友好城市建设，推动儿童友好空间提质，实现儿童活动就近参与、关爱资源就近普惠，真正将“一米高度看城市”的建设理念转化为看得见、摸得着的儿童友好实景。

来 源：温州日报

原标题： 法治护航、童趣满满，6月10日相约温州园博园 这场盛会用心守护未成年的你 这场盛会用心守护未成年的你

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com